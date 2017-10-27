EMERGENCY 20 oyunculara heyecanlı anlar yaşatabilen bir simülasyon oyunu.

90'lı yıllarında sonlarından itibaren oynadığımız EMERGENCY oyunlarının çıkışının 20. yılını kutlamak adına yayınlanan EMERGENCY 20, serideki oyunlar içinde yer alan en beğenilen, en heyecanlı bölümleri bir araya getiriyor. EMERGENCY 20'de EMERGENCY 5, EMERGENCY 2016 ve EMERGENCY 2017 oyunları bütün senaryo ve nultiplayer görevleri ile birlikte oyunculara sunuluyor, buna ek olarak ilk EMERGENCY oyununun 10 adet yenilenmiş görevine de yer veriliyor.

EMERGENCY 20'deki görevlerde farklı senaryolar işleniyor. Yaşadığınız şehre bir metor düşseydi, havai fişek fabrikasında yangın çıksaydı, nükleer bir felaket yaşansaydı ya da yasadışı sokak yarışları yapılsaydı ne yapardınız? İşte EMERGENCY 20'de bu soruların cevabını bulabiliyoruz. Şehirde ortaya çıkan felaketlere gerçek zamanlı olarak en hızlı şekilde müdahale etmemiz gerekiyor, bu iş içinde emrimizdeki ekipleri doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. İtfaiye, ambulans, polis ve teknik birimler kullanabileceğimiz acil durum müdahale ekipleri.

EMERGENCY 20'de 3 farklı zorluk seviyesi bulunmakta. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- 2.66 GHz 4 çekirdekli Intel ve AMD işlemci

- 8 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce 550 Ti veya AMD Radeon HD 6670 ekran kartı

- 20 GB boş depolama alanı

- DirectX 11

- İnternet bağlantısı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı