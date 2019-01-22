Evil Bank Manager, Steam'de yayınlanan ve Windows üzerinden oynanabilen strateji oyunu olarak piyasadaki yerini almıştır.

Farklı tarzıyla ön plana çıkan Evil Bank Manager, oyunculara global işler yapan bir bankanın yönetimini devralmanızı sağlıyor. Dünyanın farklı noktalarından bir bankayı seçerek başladığımız oyunda, bankanın yatırımlarını ve kredilerini takip ediyor, silah üreterek savaştaki devletlere satıyor, savaşlarda kazanan tarafından yanında olmaya çalışıyor ve en nihayetinde dünyaya hakim olmaya çalışıyoruz.

Dünya hakimiyetinde ilk olarak kurulduğumuz ülkeyle aramızı iyileştirerek, o ülkeyi bir tür kukla devlete çeviriyoruz. Yöneticilerle aramızı iyileştirerek, devlete istediklerimizi yaptırarak, paramızı katlıyor ve yeterli seviyeye ulaştığımızda başka devletlerde şubeler açabiliyoruz.

Her açtığımız yeni şubeyle yapabileceklerimizin sınırı yükselirken, desteklediğimiz ülkeyi de büyütmeye devam ediyoruz. 1511 yılında başlayan ve dünyanın birçok noktasını kontrol edebildiğimiz Evil Bank Manager, size farklı bir strateji deneyimi sunmasıyla ön plana çıkıyor.

Evil Bank Manager sistem gereksinimleri

MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows 7+ İşlemci: 1.8 GHz Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: 2 GB DirectX: Sürüm 9.0 Depolama: 3000 MB kullanılabilir alan

