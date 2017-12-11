Farmer's Dynasty oyunculara çiftlik hayatını gerçekçi bir oyun tecrübesi olarak sunmayı hedefleyen bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir çiftlik oyunu olan Farmer's Dynasty'de bir yaşam simülasyonu yapısı, rol yapma oyunlarında gördüğümüz elementler ve klasik çiftlik simülasyon oyunu mekanikleriyle birleştiriliyor.

Farmer's Dynasty'de uzun süredir şehirde çalışan; fakat iş hayatından sıkılarak şehirden kaçıp yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kişinin yerine geçiyoruz. Çocukken büyükbabamızın çiftliğinde traktörle gezip, tarlalarda büyükbabamızla birlikte çiftlik hayatını yaşadığımız için tekrar bu hayata dönüş yapmak istiyoruz. Bunun için de bir süredir ilgilenilmeyen ve bakımsız halde olan büyükbabamızın çiftliğini tekrar eski haline döndürmemiz gerekiyor. İşte bu noktadan sonra oyuna dahil oluyoruz ve kendi çiftlik imparatorluğumuzu kurmak için kolları sıvıyoruz.

Farmer's Dynasty'de birşeyler inşa ediyor, çiftliğimizi tamir ediyor ve genişletiyoruz. Oyundaki açık dünya ile etkileşime geçebilmemiz de mümkün. Farklı karakterler ile tanıştığımız oyunda bu karakterler bize görevler veriyor ve görevleri tamamladıkça sosyal puan kazanabiliyoruz.

Farklı traktörleri ve makineleri kullanmamıza izin veren Farmer's Dynasty'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.2 GHz Intel Core 2 Duo veya AMD X2 işlemci

- 4 GB RAM

- 1.5 GB video belleğe ve DirectX 11 desteğine sahip AMD Radeon HD 7000 serisi veya Nvidia GTX 500 serisi ekran kartı

- DirectX 11

- 8 GB boş depolama alanı