Farming Simulator 2013 indirip keyifle oynayacağınız bir çiftlik oyunu. Giants Software tarafından geliştirilen popüler simülasyon oyunu Farming Simulator 2013 bilgisayara indirip oynayabileceğiniz en iyi çiftlik oyunlarından biri. Çiftlik hayatını yaşatan süper eğlenceli bir simülatör. Çim ekme, çim biçme, buğday satma, balya yapımı ve satma, gübreleme, koyun besleme ve daha birçok iş yapıyorsunuz. Case IH, Deutz-Fahr, Lamborghini, Grimme ve daha birçok ünlü üreticinin yüzlerce tarım aracı ve makinesini kontrol ediyorsunuz. Çiftlik hayatını yaşamak istiyorsanız, Farming Simulator indirip oynamanızı isterim.

Giants Software’ın tarım simülasyonu oyunu Farming Simulator 13, grafiklerden ziyade oynanışa önem veren ve bilgisayarı eski olan/güçlü olmayan kişilerin indirip oynayabileceği bir çiftlik oyunu. Farming Simulator 19 sistem gereksinimleri yüksek geliyorsa Steam üzerinden full sürümünü neredeyse ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Farming Simulator 13’e bakmanızı isterim. Hayvancılık, mahsuller, satışlar gibi tarımsal yaşamın tüm zorluklarını üstlendiğiniz, çiftçinin zorlu dünyasına adım attığınız müthiş zevkli bir simülasyon oyunu. Kendi çiftliğinizi yönetip büyütüyor, kariyerinizde ilerledikçe dünyanın önde gelen üreticilerinin yeni makine ve araçları açılıyor.

Farming Simulator 2013, çoklu oyuncu (multiplayer) seçeneği de sunuyor. Online veya yerel ağ üzerinden 10 oyuncuya kadar bir çiftliği birlikte yönetebiliyorsunuz. Ayrıca modları, araçları ve araç gereçleri dünyanın dört bir yanından oyuncularla paylaşabiliyorsunuz.

Derin ve etkili simülasyon deneyimi, geniş açık dünya, yepyeni makineler içeren dev araç filosu ve heyecan verici online modlarla Farming Simulator 13, en büyük tarım simülasyon oyunları arasında.

Farming Simulator 2013 PC Oynanış Özellikleri

Kendi çiftliğinizi yönetin

Hayvanlarınızı yetiştirin

100’den fazla otantik araç

2 ortam: Amerika ve Avrupa

Farming Simulator 2013 PC Sistem Gereksinimleri