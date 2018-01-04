FEN: Prologue retro tarzda grafikleri eğlenceli bir oynanışla birleştiren bir hayatta kalma oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG - rol yapma oyunu olan FEN: Prologue'da talihsiz bir olaylar zincirinin ardından kendisini illegal olarak çöplük yapılmış bir bataklıkta bulan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bu bataklık bizim yeni evimiz olurken hayatta kalabilmek için zorlu bir süreçten geçmemiz gerekiyor.

FEN: Prologue'da birçok farklı kaynağı toplayabilmekteyiz. Etrafımızı keşfederek bulabileceğimiz kaynaklarla hayatta kalmamızı sağlayacak araçları inşa ediyoruz. Ayrıca bataklığın yerlileriyle de savaşmamız gerekiyor. Rastgele bir şekilde yaratılan oyun dünyasında her zaman farklı bir sürprizle karşılaşabilmeniz mümkün.

FEN: Prologue'de evimizi daha konforlu hale getirebilmekteyiz. 2 boyutlu grafiklere sahip oyunun sistem gereksinimlerinin düşük olması sayesinde FEN: Prologue'u eski bilgisayarlarınızda veya dizüstü bilgisayarlarınızda bile rahatça çalıştırabilirsiniz. FEN: Prologue minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1000 MHz işlemci

- 1 GB RAM

- Donanımsal WebGL, OpenGL 2.1 desteğine ve 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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