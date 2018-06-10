Electronic Arts, FIFA 19 indir denemeniz için size yine muhteşem bir oyun hazırlamış durumda. Şampiyonlar Ligi'nden oynanışına kadar birçok yenilik var.

Pro Evolution Soccer serisinin 2013'ten sonra hızlı geriye gidişi, FIFA serisini tekrar ön plana çıkarmış ve bu fırsatı kaçırmak istemeyen Electronic Arts Sports, oldukça başarılı oyunlarla karşımıza çıkmıştı. Oyunların içeriğini arttırmak ve oyunculara sürekli yeni eğlenceler sunmak isteyen oyun stüdyosu, FIFA 19 ile birlikte amacını gerçekleştirmek için önemli bir adım daha atmayı başardı.

Bütün oyun dünyasının buluştuğu ve yeni oyunların tanıtıldığı E3 2018 sırasında sahneye çıkan EA Sports yetkilileri, FIFA 19 için en merak edilen açıklamayı yaparak, oyunda Şampiyonlar Ligi olacağını söylediler. Konami ve UEFA arasında yapılan anlaşmanın son bulmasıyla birlikte, oyunlardaki hakları satın almak için harekete geçen EA Sports, anlaşmayı tamamladığını duyururken, FIFA 19 oyuncularının Şampiyonlar Ligi’ne doyacağını dile getirdi.

FIFA 19’da yapılan bir başka önemli değişiklik ise oynanış tarafında oldu. Oynanış üzerinde önemli değişiklikler yaptıklarını belirten Electronic Arts Sports, oyuncuların daha “keskin” bir oynanışla karşılaşacaklarını ifade etti.

FIFA 18’e göre onlarca yenilik ve çok farklı detaylar içermesi muhtemelen olan FIFA 19 indir ise eylül aynın en çok yapılan araması olmaya şimdiden aday.