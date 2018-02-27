Final Fantasy XV Demo, Steam üzerinden ücretsiz olarak edinilebilecek Final Fantasy XV'in demo sürümüdür.

İlk olarka 1987 yılında piyasaya sürülen Final Fantasy serisi, rol yapma oyunlarına farklı bir tat getirmiş ve özellikle Japon oyuncular tarafından çok sevilmişti. 90'lı yılların sonunda çıkan Final Fantasy 7 hala, gelmiş geçmiş en iyi RPG oyunlarından biri olarak gösterilirken, serinin 2016 yılında çıkan oyunu Final Fantasy XV de oldukça beğenilmişti. Özellikle tasarım konusunda çığır açan Final Fantasy, oluşturduğu evrenle ön plana çıkarken, farklı oynanış yapısı ve hikayesiyle her zaman en sevilen oyunlar arasına girmeyi başarmıştı.

Dünya benzeri bir gezegen olan Eos'ta geçen, Lucis, Accordo, Tenebrae ve Niflheim kültürleri arasında geçen mücadeleleri anlatan Final Fantasy serisi, bugüne kadar çok farklı hikayelere konu olmuştu. Final Fantasy XV'te bizlere veliaht Noctis Lucis Caelum'un başına gelen olmadık hikayeleri anlatan yapımcılar, bunu başarılı şekilde oyuna uygulayarak, birçok ödülü almaya layık da görülmüşlerdi.

Noctis ve üç arkadaşının devasa yaratıklara karşı verdikleri amansız mücadelenin yanı sıra ulaşmaya çalıştıkları ana amacı gördüğümüz oyun boyunca türlü maceranın içerisine atıldığımız Final Fantasy XV'i bilgisayarda denemek için ise 21GB boyutundaki bu demoyu tercih edebilirsiniz.