FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE, 2006 yılında PlayStation 2 oyun konsoluna özel olarak yayınlanmış klasik rol yapma oyunun yenilenerek PC platformuna uyarlanmış yeni sürümü olarak tanımlanabilir.

Ivalice adlı fantastik dünyaya konuk olduğumuz bu RPG oyununda bizi uzun bir macera beklemekte. Oyunda küçük bir krallık olan Dalmasca'da geçen olaylar konu alınıyor. Bu krallık, Archadian İmparatorluğu tarafından işgal ediliyor ve ardından yakılıp yıkılıyor. Dalmasca'nın tahtının varisi olan Prenses Ashe ise harabeye dönen krallığını tekrar özgürleştirebilmek için direniş güçlerine liderlik etmek zorunda. Prenses Ashe, savaşta ailesini kaybetmiş Vaan'dan ve diğer yol arkadaşlarından destek alarak Archadian İmparatorluğu'na karşı mücadele ediyor, biz de ona yardımcı olarak oyuna dahil oluyoruz.

Serinin karakteristik sıra tabanlı savaş sistemini kullanan FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE, klasik bir JRPG oyunu olarak görülmekte.

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE PC sürümü iyileştirilmiş oyun mekanikleri, yenilenmiş ve 7.1 çevresel ses desteği kazandırılmış sesler, orkestra tarafından baştan kaydedilmiş müzikler, 60 FPS ve geniş ekran formatı desteği gibi yenilikler içeriyor. FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2 çekirdekli 3.0 GHz Pentium G3260 işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 660 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD ekran kartı

- DirectX 11

- 50 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı