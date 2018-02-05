Fishing: Barents Sea eğer ticari balıkçılığa ilgi duyuyorsanız ve gerçekçi bir simülasyon oyunu ile bu işi bireysel olarak tecrübe etmek istiyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir balık tutma oyunu.

Bizi Barents Denizi'ne götüren Fishing: Barents Sea'de bir tekne kaptanının yerine geçiyor ve denize açılarak balık tutmaya ve para kazanmaya çalışıyoruz. Norveç açıklarındaki denizlerde geçen oyuna sıfırdan başlıyoruz; bize büyükbabamızdan bir balıkçı teknesi miras kalıyor. Tekneyi devraldıktan sonra mürettebatımızla birlikte balık tutmaya, yakaladığımız balıkları satarak daha büyük tekneler ve daha iyi ekipmanlar satın alarak işimizi büyütmeye çalışıyoruz.

Fishing: Barents Sea'de farklı balık türlerini yakalayabilmekteyiz. Belli balık türleri için de belli ekipmanlara ihtiyaç duymaktayız. Gemimizin büyüklüğü ise ne kadar balık tutabileceğimizi belirliyor. Fishing: Barents Sea'de lisanslı, gerçek ekipmanlara yer vermekte.

Fishing: Barents Sea'de açık dünya tabanlı bir yapı söz konusu. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 3 GHz çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe, DirectX 9 desteğine sahip Nvidia GTX 750 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD ekran kartı

- DirectX 9.0

- 10 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı