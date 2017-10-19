Flightless her yaştan oyun severe hitap eden, düşündüren ve eğlendiren bir platform oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Flightless'da renkli bir maceraya atılıyoruz. Bu macerada isimsiz bir kahramanı yöneterek izometrik kamera açısıyla baktığımız bir dünyada havada süzülen adalar arasında yolculuk ediyoruz. Adalar arasında geçiş yapabilmemiz için de çeşitli bulmacaları çözmemiz gerekiyor.

Flightless'da adalarda yolculuk yaparken mücevherleri toplayabilmekteyiz. Bu mücevherleri oyundaki gizemleri çözebilmek için kullanabiliyoruz.

Flightless oyunculara farklı çevresel şartlara sahip 3 bölge sunuyor. Adalarda yol alırken sandıkları taşıyor, köprüler yapıyor, hareketli engelleri aşmaya çalışıyoruz.

Düşük sistem gereksinimli bir oyun olan Flightless eski bilgisayarlarınızda da rahat bir şekilde çalışabiliyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.6 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- 256 MB video bellek

- 80 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme