Flipped On eğer araç kullanma yeteneklerinize güveniyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir simülasyon oyunu.

Bize birçok farklı sürüş testi sunan bir yarış oyunu olan Flipped On'da yolda kalmak ve aracımızı parçalamamak için çabalıyoruz. Oyunda birçok farklı bölüm yer almakta ve her bölümde de karşımıza farklı zorluklar çıkmakta. Kimi bölümlerde yolun üzerindeki barikatlara çarpmadan yol almaya, kimi bölümlerde yolun dışına çıkmadan ilerlemeye, kimi bölümlerde de rampalardan süzülürken boşluğa düşmemeye çalışıyoruz. Tabi bütün bu zorlukların bir arada bulunduğu bölümler de mevcut.

Flipped On'da aracınızı sağa ve sola yönlendiriyor, gaz verip hızlanıyor ya da fren yaparak yavaşlıyorsunuz. Karşınıza çıkan engel veya zorluğu göre anlık kararlar almanız ve reflekslerinizi kullanmanız gerekli. Gerçekçi fizik hesaplamalarının bulunduğu oyunda aracınız engellere çarptığında hasar alabilmekte, belli bir miktar hasar aldığınızda ise aracınız patlamakta, bu nedenle aracınızı dikkatli kullanmalısınız.

Flipped On basit ve sade grafiklere sahip, ama bu durum sizi rahatsız etmiyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- AMD FX 6300 işlemci

- 512 MB RAM

- Nvidia GeForce GTX 750 Ti ekran kartı