Forged Battalion, giderek sayısı azalmaya başlayan RTS - gerçek zamanlı strateji oyunu türünün başarılı bir örneği.

Bizi 21. yüzyılın sonunda geçen bilim kurgu temelli bir hikayeye konuk eden Forged Battalion'da dünyanın felakete sürüklendiğine tanık oluyoruz. Küresel ısınma sonucu gerçekleşen iklim değişikliği dünyada dengelerin değişmesine sebep oluyor ve büyük bir kriz ortaya çıkıyor. Bu krizde "The Collective" adlı bir askeri güç dünya geneline yayılıp hakim güç olmak için mücadele etmekte. Biz ise direniş grubunda yer alıyoruz ve özgürlüğümüz için savaşıyoruz.

Forged Battalion'da sadece bir komutan değil, aynı zamanda br mühendisiz. Yani, savaş için ürettiğimiz birimlere komuta etmenin yanısıra, onları modifiye edebiliyor, hangi silahları ve ekipmanları kullanacaklarını belirleyebiliyoruz. Bu da kendi savaş stilimizi yaratmamıza imkan veriyor. Online karşılaşmalarda bu nokta oyuna çeşitlilik ve heyecan kazandırmakta.

Forged Battalion'da klasik kaynak toplama, üretim, savunma ve saldırı mekanikleri mevcut. Oyunun detaylı teknoloji gelişim ağacı rol yapma oyunlarındaki yetenek ağaçlarına benziyor, bu da Forged Battalion'ı diğer strateji oyunlarından ayırıyor. Forged Battalion'ın grafiklerinin tatmin edici bir kalitede olduğu söylenebilir.