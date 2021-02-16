Dracula, Avrupa’yı ele geçirmeye hazır ve gotik korkunun klasik masa oyununa dijital uyarlamasında onu yalnızca dört ikonik vampir avcısı durdurabilir. Arkadaşlarınızla yerel olarak veya çevrimiçi olarak en fazla beş oyuncuyla oynayın. Avcı mı yoksa avlanan mı olacaksınız? Fury of Dracula: Digital Edition Steam'de!

Fury of Dracula: Digital Edition İndir

Avrupa yıkımına kıyısında. Dracula, akılsız kölelerden oluşan kana susamış ordusunu kurarken geceler daha da soğuyor, günler daha da kararıyor. Sadece avcılar Dr. Abraham Van Helsing, Dr. John Seward, Mina Harker ve Lord Arthur Godalming ilerleyen kötülüğe karşı duruyor. Avrupa’da güneş batarken karanlığın sınırı aşmasını durduracak kadar uzun süre hayatta kalabilecekler mi?

Fury of Dracula Digital Edition, Games Workshop’un 1987’de çıkış yapan popüler masa oyununun dijital uyarlaması. Oyunun 4. Versiyonuna sadık kalınarak uyarlanan bu yapım, gotik korku oyununu yepyeni bir şekilde yeniden deneyimlemenizi sağlıyor. Masa oyunları topluluğu arasında bir klasik olarak kabul gören Fury of Dracula’da Avrupa üzerinde etkisini artıran Dracula’nın rolünü üstlenecek veya onun kanlı planları meyvesini vermeden durdurmaya çalışan Dr. Abraham Van Helsing, Dr. John Seward, Lord Arthur Godalming ve Mina Harker rolünü mü üstleneceksiniz?

Fury of Dracula, avcıların Dracula’nın ağına düşürmesini engellemek için hareketlerini koordine etmeleri gereken gizli hareket ve takım çalışması gerektiren bir oyun. Dracula’nın avcıları yanlış yönlendirmek ve onlardan saklanmak için bir sürü numarası var ancak avcılar da birçok aletle donanmış durumda! Her avcı bu kadim kötülüğe karşı mücadelede kendilerine yardımcı olacak benzersiz istatistikler ve yeteneklerle yeni bir oyun yolu açıyor.

Dracula’nın avcılardan kaçmak için yarasaya ve sise dönüşmesinin yanı sıra insanları dönüştürmesine ve büyülemesine izin veren bir dizi kutsal olmayan gücü var.

Avcılar ve Dracula bir araya geldiğinde kanlı ve korkunç bir mücadele başlıyor. Dracula, peşindekilere saldırırken ve avcılar insanlık dışı ve ölümsüz Kont’a karşı savaşırken kimse güvende değil. Blöf ve taktiksel seçimleri ödüllendiren kart tabanlı savaş sistemine sahip olan iki çatışma aynı değil.