Google Game Builder, oyun yapma, 3D oyun geliştirme programı arayanların ilgisini çekecek Steam oyunları arasında. Google’ın ücretsiz olarak indirmeye açtığı oyun yapma programı Game Builder ile bir oyunu tasarlamak 10 dakika sürüyor ve kodlama bilginizin olması gerekmiyor.

Hiç kod yazmadan eğlenceli PC oyunları tasarlayıp arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu Game Builder. Steam üzerinden ücretsiz indirebiliyorsunuz. Oyundaki karakterlerden bölümlere her şeyi kullanımı kolay araçlarla yapıyorsunuz. Poly üzerinden ücretsiz üç boyutlu modeller bulup kullanabiliyorsunuz. Üç boyutlu oyununuzu tek başınıza geliştirebildiğiniz gibi arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz.

Google Game Builder Özellikleri