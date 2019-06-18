Google Game Builder (İndir): Ücretsiz oyun yapma programı ile üç boyutlu oyunlar geliştirin.
Google Game Builder, oyun yapma, 3D oyun geliştirme programı arayanların ilgisini çekecek Steam oyunları arasında. Google’ın ücretsiz olarak indirmeye açtığı oyun yapma programı Game Builder ile bir oyunu tasarlamak 10 dakika sürüyor ve kodlama bilginizin olması gerekmiyor.
Hiç kod yazmadan eğlenceli PC oyunları tasarlayıp arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu Game Builder. Steam üzerinden ücretsiz indirebiliyorsunuz. Oyundaki karakterlerden bölümlere her şeyi kullanımı kolay araçlarla yapıyorsunuz. Poly üzerinden ücretsiz üç boyutlu modeller bulup kullanabiliyorsunuz. Üç boyutlu oyununuzu tek başınıza geliştirebildiğiniz gibi arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz.
Google Game Builder Özellikleri
- Bölümleri ve ortamları kullanımı kolay çizim araçlarıyla oluşturun.
- Oyunları arkadaşlarınızla birlikte yapın ve oynayın.
- Kart tabanlı görsel programlama sistemi ile oyunları yapın.
- Kod yazmayı mı öğrenmek istiyorsunuz? JavaScript kullanarak oyununuzu canlı olarak kodlayın.
- Poly’den ücretsiz üç boyutlu modeller bulun ve kullanın.
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