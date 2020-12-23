Gardenscapes, oynanış videosu sosyal ağlarda sıkça çıkan popüler bulmaca oyunu
Gardenscapes, Playrix tarafından geliştirilen ücretsiz oynanabilir bulmaca oyunu. Simülasyon öğeleriyle geleneksel 3’lü eşleştirme mekaniklerini birleştiren oyun, mobil platformlarda oldukça popüler ve Windows bilgisayarlarda da oynanabiliyor.
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Playrix’in Scapes serisinin büyük ilgi gören ilk oyunu Gardenscapes’de bulmacaları çözerek muhteşem bir bahçeyi eski ihtişamına kavuşturmaya çalışıyorsunuz. Gardenscapes’te sizi birçok iş bekliyor; 3’lü eşleştirmeye dayalı bölümleri geçiyor, bahçenin farklı bölümlerini yenileyip süslüyor, bahçedeki sırları açığa çıkarıyor ve kahyanız Austin’in de dahil olduğu ilginç karakterlerle tanışıyorsunuz. Hayalinizdeki bahçeyi inşa etme zamanı!
- Benzersiz oynanış: Öğeleri sürükleyerek eşleştirin. Bulmacaları çözerek bahçeyi cennete çevirin. Romansı hikayenin tadını çıkarın.
- Yüzlerce birbirinden farklı üçlü eşleştirme seviyesi
- Arkadaşlık edebileceğiniz düzinelerce oyun içi karakter
- Sizi neşelendirmek için sürekli yanınızda olacak sevimli mi sevimli köpek
- Sosyal ağdan en güncel haberleri alın
- Kırık fıskiyeler, gizemli labirentler ve daha birçok yapıyla dolu bahçe
- Komşu mu arıyorsunuz? Facebook arkadaşlarınızla komşu olabilirsiniz.
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