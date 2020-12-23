Gardenscapes, Playrix tarafından geliştirilen ücretsiz oynanabilir bulmaca oyunu. Simülasyon öğeleriyle geleneksel 3’lü eşleştirme mekaniklerini birleştiren oyun, mobil platformlarda oldukça popüler ve Windows bilgisayarlarda da oynanabiliyor.

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Playrix’in Scapes serisinin büyük ilgi gören ilk oyunu Gardenscapes’de bulmacaları çözerek muhteşem bir bahçeyi eski ihtişamına kavuşturmaya çalışıyorsunuz. Gardenscapes’te sizi birçok iş bekliyor; 3’lü eşleştirmeye dayalı bölümleri geçiyor, bahçenin farklı bölümlerini yenileyip süslüyor, bahçedeki sırları açığa çıkarıyor ve kahyanız Austin’in de dahil olduğu ilginç karakterlerle tanışıyorsunuz. Hayalinizdeki bahçeyi inşa etme zamanı!