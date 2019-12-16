Gears Tactics oyununu PC’nize indirin, en beğenilen oyun serilerinden Gears of War oyununun hızlı ve sıra tabanlı strateji oyununu deneyimleyin.

Microsoft’un Xbox ve Windows platformunda oynanabilen üçüncü şahıs nişancı oyunu Gears 5’in yenisi ancak tamamen farklı bir türde oynanış sunuyor. Serinin yeni oyununda sayıca az bir durumda hayatta kalmak için savaşırken canavarlar yaratan dahi bir kötü adamı yakalamak için ekibinizi toplayıp yönetiyorsunuz.

İlk Gears of War oyunundan 12 yıl öncesini anlatan Gears Tactics, tamamen farklı bir tür. Heyecanlı aksiyon yüklü oynanış yerini sıra tabanlı oynanışa bırakıyor. Sıra tabanlı ancak hızlı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Gears Tactics, Sera gezegeninde geçiyor. Gezegen, yer altından gelerek korkunç tehdit teşkil eden düşmanların ele geçmiş durumda. Hükümat darmadağın durumdayken hayatta kalanlardan oluşan bir ekip insanlığın son umudu olarak ortaya çıkıyor. Locust Sürüsü olarak adlandırılan büyük tehdidin acımasız ve güçlü lideri, canavarlar yaratan dahi canavar Ukkon’u yakalamak için ekiplerinizi belirliyor, geliştiriyor ve komuta ediyorsunuz.

Gears Tactics PC Oyunu Oynanış Detayları

Sizi içine alacak karakter odaklı bir hikaye: Muhalif asker Gabe Diaz olarak oynayın ve askerlerinizi kurtarıp ordunuzu oluşturarak liderlik, hayatta kalma ve fedakarlıklarla dolu bir yolculuğa çıkın.

Özelleştirilebilir ekip ve ekipman: Askerlerinizi en zorlu düşmanlarla yüzleşmeye hazırlarken onların yetenek seviyelerini yükseltin ve zorlu görevlerde toplanan ganimetleri teçhizat olarak askerlerinize verin.

Saldırgan oynanış: Hızlı ve sıra tabanlı savaşlarda ekibinizi komuta edin ve akın akın gelen durdurulamaz düşmanlarla amansız bir mücadele verirken hayatta kalın.

Devasa düşman lideri savaşları: Stratejilerinize karşı koyan ve savaşın boyutunu tamamen değiştiren devasa ve ölümcül düşman liderlerini mağlup edin.

Gears Tactics PC Sistem Gereksinimleri

Gears Tactics PC oyununu oynamanız için gerekli donanım:

Gears Tactics PC Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i3 Skylake | AMD FX-6000

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 45GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirecX uyumlu

Gears Tactics PC Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5 Coffee Lake | AMD Ryzen 3

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 45GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirecX uyumlu

Gears Tactics PC Çıkış Tarihi

Gears Tactics PC platformuna 28 Nisan 2020’de çıkış yapacak.