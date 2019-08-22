Gihosoft TubeGet, ücretsiz YouTube video indirme programı. YouTube videolarını bilgisayara indirmek, YouTube videoları MP3 olarak indirmek, YouTube çalma listelerini indirmek için bir programa ihtiyacınız varsa, Gihosoft TubeGet’i tavsiye ederim.

En iyi YouTube video indirme programları arasında olan Gihosoft TubeGet, hem Windows PC hem de Mac bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Ücretsiz indirip kullanabileceğiniz YouTube video indirme programı ile sadece 3 adımda videoyu indirebiliyorsunuz. URL’yi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Video çözünürlüğünü seçiyorsunuz ve videoyu indiriyorsunuz. 1080P, 4K, 8K gibi yüksek kaliteli YouTube videolarını, 48/60FPS videoları, 3D videoları, 360 derece VR videoları da indirme şansına sahipsiniz. YouTube videolarını ve çalma listelerini MP3 ses formatında da indirebiliyorsunuz. MP4, AVI, MOV, MKV gibi farklı formatlara dönüştürme seçeneği de sunuluyor.

YouTube dışında Instagram, Facebook, Twitter, Dailymotion, Tumblr, Vimeo gibi video paylaşılan sitelerden de indirmeyi destekleyen Gihosoft TubeGet, diğer video indirme programlarından farklı olarak tüm özellikleri ücretsiz kullanmanıza izin veriyor.

Gihosoft TubeGet Özellikleri