GRID, DiRT ve F1 serisinin yapımcıları Codemasters’ın araba yarışı oyunu. Seneler sonra PC platformuna çıkış yapan GRID, yarışçılara her yarışta kendi yollarını seçme, kendi hikayelerini yazma ve motorspor dünyasını fethetme şansı sunduğu yepyeni bir deneyim ile geri dönüyor.

Steam üzerinden indirilen araba yarışı oyunu, GT’den Touring’e, Büyük Motorlulardan Yarış Otolarına ve Süper Özelleştirilmiş araçların dahil olduğu en unutulmaz ve sevilen yarış arabalarıyla dünyanın en güzel yerlerinde heyecanlı yarışlarda mücadeleye sokuyor. Peş peşe gerçekleşen kazalar, kıl yapı geçişler, tamponların sürtünmesi, rekabetçi çarpışmalara hazır olun!

GRID PC Oynanış Detayları

Şimdiye kadar yarışan en ikonik arabalar: Hem günümüz hem de klasik en iyilerle yarışın. GT sınıfında Porsche 911 RSR ve Ferrari 488 GTE’den, Ford GT40 ve Modifiyeli Pontiac Firebird dahil klasiklere hepsiyle yarışta sınırları zorlayın. Turing Arabalar (TC-1, Super Tourers, TC-2, Classic Touring), Stock Arabalar (Muscle, Pro Trucks, Oval Stocks), Modifiyeli Arabalar (Modified, Super Modified, World Time Attack), GT Arabalar (Classic GT, GT Group 1, GT Group 2, Historic), Formula J o Prototype, Group 7 Specials

12 inanılmaz yarış pisti: İkonik şehir sokaklarında, dünyaca ünlü pistlerde ve güzel noktalarda tekerlek tekerleğe mücadele edin. Çin (Zhejiang Pisti, Şanghay Pisti, Sokak Pisti), Malezya (Sepang Uluslararası Pisti), Japonya (Okutama Pisti), Birleşik Krallık (Brands Hatch, Silverstone Pisti), İspanya (Barcelona Sokak Pisti), Amerika (San Francisco, Indianapolis, Crescent Valley, Sokak Pisti), Küba (Havana Sokak Pisti), Avustralya (Sydney Motorsport Park Pisti)

Hikayenizi oluşturun, mirasını belirleyin: GRID World Series’e giden altı ana kariyer yolundan birini veya Showdown etkinliklerinden birini seçin. Turing, Stock, Tuner, GT, Davetli Turnuva ve Fernando Alonso Mücadelesi (GRID’e Yarış Danışmanı olarak katılan Fernando Alonso’nun challenge’larını tamamlayın ve kendisiyle yarışma hakkını kazanın.)

6 heyecan verici yarış türü: Oyundaki çeşitli modların yanı sıra etkinliklerde kendinizi sınayın. Geleneksel yarış modu, tur bazlı yarış, zamana karşı yarış, çekişme (arabanızı test ettiğiniz veya oturumları beklerken arkadaşlarınızla yarışacak eğlendiğiniz bir mod) ve hot lap (en hızlı tur süresini yaparak yarış öncesinde pozisyonunuzu yükselttiğiniz mod)

Racecraft: Teknik, yetenekli veya cesur yarışlar çıkardığınızda ödüllendiren yenilikçi anbean puanlama sistemi. Takım arkadaşlarınızdan, rakiplerinizden veya güçlü sürücülerden puan kazanabiliyorsunuz.

Etkileyici hasar sistemi: Görsel ve mekanik olarak yarışınızı değiştiren Codemasters’ın birinci sınıf hasar sistemi, hem sizi hem de yapay zekanın kontrolündeki yarışçıların performansını etkiliyor.

Oyuncu ilerlemesi: Yarışarak ve Racecraft ile deneyim kazanın, seviye atlayın ve ödülleri alın. Prestij, oyuncu kartları, yeni takım arkadaşları ve başarımlar ile ödüllendirilirsiniz.

Rekabetçi olun: Hızlı yarışlara katılın veya online etkinlik oluşturucuyu kullanın ve herkese açık yarışlarda veya arkadaşlarınızla yapacağınız özel yarışlarda yarışınızı bir sonraki seviyeye taşıyın.

GRID PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GT 640 / HD7750

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı

İlave Notlar: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel i5 8600k / AMD Ryzen 5 2600x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 / RX590

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı

İlave Notlar: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

GRID PC Çıkış Tarihi

GRID, 11 - 12 Ekim’de PC’ye çıkış yapacak.