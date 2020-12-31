Grounded, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan hayatta kalma oyunu. Birinci şahıs veya üçüncü şahıs olarak oynanabilen bir hayatta kalma oyununda kahraman bir karıncanın boyutuna küçülüyor ve arka bahçede hayatta kalmak için çabalıyorsunuz.

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Karakterin yeterli yiyecek yemesi ve su tüketmesi gerekiyor yoksa açlık veya susuzluk nedeniyle sağlığını kaybediyor. Arka bahçe örümcekler, arılar, toz akarları ve uğur böceği gibi çeşitli böceklerle dolu. Farklı böcekler farklı amaçlara hizmet ediyor; Örümcekler, oyuncuları avlayan oyunun apeks avcılarından biri, uğur böcekleri oyuncuları yiyecek kaynaklarına yönlendirebiliyor, yaprak bitleri pişirilip yemek için tüketilebilir. Ayrıca çiy damlalarını toplamak için çimleri kesebilirsiniz.

Oyunda ilerledikçe arka bahçedeki yeni alanlarla karşılaşıyorsunuz. Oyunun zorluğu yavaş yavaş artıyor ve düşmanlar daha tehlikeli hale geliyor. Oyun boyunca kendinizi düşmanlara karşı özellikle de bazı böceklerin daha saldırgan hale geldiği gece vakti savunmak adına bir barınak inşa etmeniz bunun için de dünyadaki kaynakları toplamanız gerekiyor. Kaynaklar, düşmanları yenmek için baltalar, mızraklar, ok ve yaylar gibi farklı aletler, tuzaklar ve silahlar yapmak için de kullanılabiliyor. Sürekli savaşta olacağınızdan karakterinizin dayanıklılığını da yönetmeniz gerekiyor. Oyunu tek başınıza oynayabilirsiniz ancak dört oyuncuya kadar birlikte çok oyunculu mod da var.

Dünya engin, güzel ve tehlikeli bir yerdir - özellikle bir karınca boyutuna küçültüldüğünüzde. Bu birinci şahıs, çok oyunculu, hayatta kalma macerasında birlikte keşfedin, inşa edin ve hayatta kalın. Arka bahçenin tehlikelerinde hayatta kalmak için savaşan dev böcek sürülerinin yanında gelişebilir misiniz?