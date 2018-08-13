Hero Defense, Steam üzerinden satın alarak deneyebileceğiniz bir kule savunma türüdür.

HERO DEFENSE, hayranlarının ürpertici kahramanlarını stratejik olarak manevralara sürüklemek için MOBA, RPG ve Kule Savunma oyunlarından taraftarlara meydan okuyor. Count Necrosis'i yenmek için çeşitli arenalarda savaşan beş eşsiz kahramanın sorumluluğunu üstlenin.

Dünyanın en güçlü vampirini yok etmek için, avcılardan oluşan takımınız dünya hakimiyeti üzerindeki ölümsüz lejyonları bastırmalı, eğmeli, parçalamalı ve yakmalı. Yükseltilebilir silahlar ve zengin karakter beceri ağaçları içeren derin bir RPG katmanından kahramanlarınızı özelleştirin. Hero Defense sistem gereksinimleri hemen aşağıdaki gibidir.

MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows Vista İşlemci: Dual Core 1.8GHZ or Single Core 3.0GHZ Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: 512 MB DirectX: Sürüm 9.0c Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

