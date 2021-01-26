Hogwarts Legacy, dünyada ilk kez Harry Potter kitaplarında tanıtılan sürükleyici, açık dünya aksiyon RPG oyunu. Aksiyonun kontrolünü ele alın ve sihirbazlık dünyasında kendi maceranızın merkezinde olun. Fantastik canavarları keşfedeceğiniz karakterinizi özelleştirip iksirler hazırlayacağınız büyü yapma konusunda ustalaşacağınız yeteneklerinizi geliştireceğiniz tanıdık ve yeni konumlarda bir yolculuğa çıkın ve olmak istediğiniz sihirbaz olun.

Hogwarts Legacy İndir

Hogwarts’ı 1800’lerde deneyimleyin. Karakteriniz büyücülük dünyasını paramparça etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na geç kabul edildiniz, kısa bir süre sonra da sıradan bir öğrenci olmadığınızı keşfettiniz. Antik büyüyü algılamada ve çok iyi kullanmada alışılmadık bir yeteceğe sahipsiniz. Bu sırrı herkesin iyiliği için koruyup koruyamayacağınıza ya da daha uğursuz büyünün cazibesine teslim olup olmayacağınıza sadece siz karar verebilirsiniz.

Müttefikler edinirken, karanlık büyücülerle savaşırken ve nihayetinde büyücülük dünyasının kaderine karar verirken Hogwarts’ta yaşama hissini keşfedin. Mirasınız ondan çıkardığınız şeydir.

Oyuncuları kendi maceralarının merkezine koyan 1800’lerin büyücülük dünyasında geçen sürükleyici açık dünya aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Hogwarts Legacy, sürükleyici bir sihirle dolu ve oyuncuları cadı veya büyücü olma maceralarını merkezine yerleştiriyor. Güçlü büyülerde ustalaştıkça dövüş becerilerini geliştirdikçe ve ölümcül düşmanlarla yüzleşmelerinde yardımcı olacak yoldaşları seçtikçe karakterlerinin yeteneklerini geliştirecekler. Oyuncular ayrıca zor seçimler sunacak ve neyi temsil ettiklerini belirleyecek görevler ve senaryolarla karşılaşacak.

Hogwarts Legacy, PC, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), PlayStation 4 Pro (PS4 Pro), Xbox One ailesi (Xbox Series X ve Xbox One X) platformlarına 2022’de çıkış yapacak.