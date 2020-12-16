Homescapes, Instagram ve diğer sosyal ağlarda sıklıkla çıkan popüler bulmaca oyunlarından biri. Playrix tarafından geliştirilen ücretsiz oyun, bilinen 3’lü eşleştirme mekaniklerini bir hikaye ile birleştirerek oyunculara daha eğlenceli, sürükleyici bir oynanış veriyor. Oyunda Austin adında bir kahyanın ailesinin malikanesine sıcaklık ve rahatlık getirmesine yardım ediyorsunuz. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren maceralar sizi bekliyor!

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Heyecan verici aile hikayesinde konaktaki odaları yenilemek ve dekore etmek için renkli 3’lü eşleştirme bölümlerini geçerek daha fazla bölümün kilidini açın. Neyi bekliyorsunuz? Kendinizi evinizdeki gibi hissedin. Eski konağın görünümünü tamamen değiştirin. Mutfak, salon, sera ve garaj dahil diğer ev alanları döşeyerek ve dekore ederek tasarım becerilerinizi gösterin! Binlerce tasarım seçeneği yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız, tasarımlarınızı istediğiniz zaman değiştirmeniz ve nihayetinde hayalinizdeki evi yaratmanızda size maksimum özgürlük veriyor.

Benzersiz oyun: Parçaları değiştirip eşleştirerek Austin’in evi yenilemesine yardımcı olun!

İç tasarım: Evin nasıl görüneceğine siz karar verirsiniz.

Heyecan verici 3’lü eşleştirme seviyeleri: Benzersiz güçlendiriciler ve patlayıcı kombinasyonlar içeren tonlarca eğlence!

Büyük, güzel bir malikane: Malikanenin tüm sırlarını keşfedin!

Fantastik karakterler: Karakterlerin hayatlarını yaşamalarını ve oyun içi sosyal ağda birbirleriyle etkileşimlerini izleyin.

Sevimli bir evcil hayvan: Yaramaz ve tüylü bir kedi ile tanışın.

Facebook arkadaşlarınızı evde kendi rahat atmosferinizi yaratmanıza yardımcı olmaya davet edin!

Homescapes’i oynamak ücretsizdir ancak bazı oyun içi öğeler gerçek parayla da satın alınabilir. Bu seçeneği kullanmak istemiyorsanız cihazınızın kısıtlamalar menüsünden kapatmanız yeterlidir.