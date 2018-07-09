Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinde çalışan bir macera oyunudur.

Komedi yazarı Todd Durham tarafından yazılan ve sonrasında Sony tarafından animasyon film olarak beyaz perdeye taşınan Hotel Transylvania serisi, ilk olarak 2012 yılında sinemaya uyarlanmış, sonrasında üçüncü filme kadar yayılan bir hikâyeye sahip olmuştu. Özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik hazırlanan filmler, gişede önemli işler yaparak, video oyunlarının da önünü açmışlardı.

Yakın zaman önce Hotel Transylvania 3: Summer Vacation filmiyle tekrar sinemayla buluşan seri, şimdi de Hotel Transylvania 3: Monters Overcoard ile Steam üzerindeki yeni almak üzere hazırlıklarını yapmaya başladı. Oyunun serideki klasik karakterleri içereceğinin altı çizilirken, yine eğlenceli bir oyunun oyuncuları beklediğinin altı çizildi.

Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard’da oyuncuların Dracula ve Mavis karakterlerinden birini yönetebilecekleri söylenirken, karakterlerden herhangi biriyle maceraya devam edilebileceği ve bu sefer yanımızda çeşitli canavar dostlarımızın da bulunacağı belirtilenler arasında yer aldı. Farklı yapısıyla dikkatleri çeken oyunun, film serisinde olduğu gibi yine küçük yaşlı oyuncuları hedeflediği hatırlatıldı.