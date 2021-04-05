iFun Screen Recorder, Windows PC kullanıcıları için kullanımı kolay ve ücretsiz ekran kayıt programıdır. İş, eğitim, oyun, kişisel, her durum için en iyi ekran kaydetme programı. Sınırsız kayıt süresi, filigransız HD kalitede gecikmesiz kayıt, kayıt esnasında ekran görüntüsü alma, mobil ve masaüstü cihazlar için farklı formatlarda kayıt imkanı, sesle birlikte kayıt alma gibi birçok özelliğe sahip olan profesyonel ekran kayıt programını tavsiye ederiz.

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iFun Screen Recorder, dahili video düzenleyiciye sahip tamamen ücretsiz ve herkesin kullanabileceği basitlikte bir ekran kaydedicisi. Kolay ekran kaydı, ekran yakalama ve video düzenleme sağlıyor.

Mikrofonunuzdan ve hoparlörlerinizden aynı anda sesli/sessiz 4K kaliteye kadar kayıt alma imkanı veren programla ekranın tamamı, bir pencere veya seçtiğiniz bir alan için ekran kaydı alabiliyorsunuz. Oyun kaydı almak için de bu programı kullanabilirsiniz. 60 fps’ye kadar -kare hızında düşme yaşamadan- yüksek kaliteli oyun videoları kaydedebilirsiniz. Videolarınızı filigransız kaydedebileceğiniz gibi kopyalamaya karşı önlem olarak filigran yerleştirebilirsiniz. Kayıt noktasında iFun Screen Recorder, MP4, AVI, FLV, MKV, MOV, TS, GIF gibi çok çeşitli video formatlarında kayıt alma imkanı sunar. Kayıt sırasında kısayol tuşu ile zahmetsizce ekran görüntüsü de alabilirsiniz.