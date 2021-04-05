iFun Screen Recorder, ücretsiz ve kullanımı kolay ekran kaydedici, ekran kayıt programı. Windows PC'ler içindir.
iFun Screen Recorder, Windows PC kullanıcıları için kullanımı kolay ve ücretsiz ekran kayıt programıdır. İş, eğitim, oyun, kişisel, her durum için en iyi ekran kaydetme programı. Sınırsız kayıt süresi, filigransız HD kalitede gecikmesiz kayıt, kayıt esnasında ekran görüntüsü alma, mobil ve masaüstü cihazlar için farklı formatlarda kayıt imkanı, sesle birlikte kayıt alma gibi birçok özelliğe sahip olan profesyonel ekran kayıt programını tavsiye ederiz.
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iFun Screen Recorder, dahili video düzenleyiciye sahip tamamen ücretsiz ve herkesin kullanabileceği basitlikte bir ekran kaydedicisi. Kolay ekran kaydı, ekran yakalama ve video düzenleme sağlıyor.
Mikrofonunuzdan ve hoparlörlerinizden aynı anda sesli/sessiz 4K kaliteye kadar kayıt alma imkanı veren programla ekranın tamamı, bir pencere veya seçtiğiniz bir alan için ekran kaydı alabiliyorsunuz. Oyun kaydı almak için de bu programı kullanabilirsiniz. 60 fps’ye kadar -kare hızında düşme yaşamadan- yüksek kaliteli oyun videoları kaydedebilirsiniz. Videolarınızı filigransız kaydedebileceğiniz gibi kopyalamaya karşı önlem olarak filigran yerleştirebilirsiniz. Kayıt noktasında iFun Screen Recorder, MP4, AVI, FLV, MKV, MOV, TS, GIF gibi çok çeşitli video formatlarında kayıt alma imkanı sunar. Kayıt sırasında kısayol tuşu ile zahmetsizce ekran görüntüsü de alabilirsiniz.
- iFun Screen Recorder ile aldığınız ekran kaydını bir video düzenleme programına ihtiyaç duymadan kolayca düzenleyebilirsiniz. Kırpma, bölme, kesme gibi temel işlevler için yerleşik video düzenleyicisi var. Hafif bir ekran kaydedici olmasına rağmen video kaydetme ve düzenlemeyi daha verimli ve kararlı hale getiren GPU donanım hızlandırma teknolojisini kullanıyor.
- Esnek Ekran Kaydı: Tüm ekrandan küçük bir iletişim kutusuna kadar, kaydı başlatmak için ekranınızın herhangi bir alanını seçin. iFun Screen Recorder, birden fazla ekranı destekler. Her detayı yakalayın ve pürüzleri ortadan kaldırın.
- Yüz Kamera Kaydı: iFun Screen Recorder, yüzünüzü videoya yerleştirmenize imkan tanıyan bir Facecam işlevi sunar. Facecam’i online eğitimler, oyun kayıtları, PowerPoint sunumları gibi birçok durumda kullanabilirsiniz.
- HD Kayıt Yaparken Gecikme Yaşamayın: iFun Screen Recorder, ortalama %8 işlemci kullanımı sağlayarak son derece akıcı kaydı mümkün kılar.
- Kayıt Sırasında Ekran Görüntüleri Alın: Ses kaydı yaparken aynı anda ekran görüntüsü alın.
- Çoklu Çıkış/Dönüştürme Formatları: Program, 12’den fazla çıkış (dışa aktarma) formatını destekler. iPhone’dan eski MP4 çalara kadar tüm yaygın dijital cihazlarla uyumludur.
- Sesinizle Birlikte Kaydedin: Sesle birlikte kayıt imkanı veren en iyi ekran kaydedici. Arka plan, hoparlör, kulaklığınızdaki küçük mikrofonun aldığı her ses kaydedilir.
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