iMyFone D-Back iPhone Data Recovery, iPhone ve iPad kullanıcısı olarak Windows bilgisayarınızın bir köşesinde yüklü durması gereken gelişmiş veri kurtarma programı. Fotoğraf, video, sms, WhatsApp mesajları, rehber gibi silindiğinde kullanıcıyı üzen tüm verileri başarılı bir şekilde kurtarabiliyor. iPhone 4’ten iPhone X’a kadar tüm modelleri destekliyor.

iPhone ve iPad için birçok veri kurtarma programı mevcut ancak iMyFone D-Back bunlardan farklı bir yerde. Asıl görevi elbette yanlışlıkla silinen, parolasını unuttuğunuzdan erişmediğiniz, sistem çökmesi sonucunda, jailbreak işlemi yaparken veya cihaz kullanılamaz duruma geldiğinde silinen verileri kurtarmak ancak bunun yanında sıklıkla karşılaşılan iOS sorunlarını da giderebiliyor. Sadece basit bir veri kurtarma programı olarak görmeyin; deneyin derim.

Çoğu iPhone veri kurtarma programı gibi ücretsiz deneme sürümüyle bizleri karşılayan iMyFone D-Back iPhone Data Recovery, silinen verileri kurtarmak için 4 yöntem kullanıyor. Klasik iTunes ve iCloud yedeklemesinden geri yükleme yapmak dışında yedek almadıysanız direkt iOS cihazınızdan silinen dosyaların kurtarılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca teknolojiden biraz uzak kullanıcılar için koyulduğunu düşündüğüm akıllı kurtarma seçeneği ile karşılaşıyoruz. iOS cihazınızdan silinen verileri üç basit adımda (iOS cihazınızı bağlıyor, tarama yaptırıyor, kurtarılan dosyaları seçip kurtar diyorsunuz) kurtarıyorsunuz.

Veri kurtarma dışında iPhone’un Apple logosunda/kurtarma moduda kalması, ekranın tepki vermemesi, sürekli yeniden başlaması, beyaz/siyah ekranda kalması gibi sıkça rastlanan iOS sorunlarını çözmek için de bu programı kullanabilirsiniz.

iMyFone D-Back iPhone Data Recovery Özellikleri: