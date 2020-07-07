Internet Download Manager, internet üzerinden yaptığınız dosya indirme işlemlerini 5 kata kadar daha hızlı yapmanıza olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. Firefox, Google Chrome, Opera ve Internet Explorer gibi tüm popüler internet tarayıcılarıyla entegre olarak çalışabilen IDM, aynı zamanda yarım kalan indirme işlemlerinize kaldığınız yerden devam etmenize de izin verir. Internet Download Manager indir butonuna basarak programı indirebilirsiniz.

Internet Download Manager İndir, IDM İndir

Oldukça temiz ve iyi organize edilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olan IDMAN, büyük ve iyi görünümlü butonları sayesinde tüm dosya yönetimi işlemlerini kullanıcılar için oldukça kolaylaştırmaktadır. Tüm indirme işlemleri türüne göre farklı klasörler üzerine indirilerek, ortaya çıkabilecek karışıklıkların önüne geçilmiş olur ve indirilen dosyalar için tam anlamıyla bir düzen sağlanmış olur. Ayrıca program içerisinde yer alan gelişmiş ayarlar menüsü sayesinde farklı dosya türleri ve indirme kaynakları için gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Yeni bir güncelleme çıktığı zaman kendisini otomatik olarak güncelleyebilen Internet Download Manager, bu sayede kullanıcıların sürekli olarak programın en güncel sürümünü kullanmalarına olanak tanıyor.

Ayrıca IDM üzerinde yer alan sürükle bırak desteği, görev zamanlayıcı, virüs koruması, indirme kuyruğuna ekleme, HTTPS desteği, komut satırı parametreleri, sesler, ZIP önizleme, proxy sunucuları ve kotalı aşamalı indirme gibi özellikler sayesinde kullanıcılar, kullanıcılar bir indirme yöneticisi üzerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm özelliklere sahip olabiliyorlar.

Testlerim sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadığım Internet Download Manager, sistem kaynaklarını oldukça düşük miktarlarda kullanıyor. Tabii ki bunun dosya boyutu ve indirme hızına bağlı olduğunu söylemeliyiz.

Sonuç olarak internet üzerinden dosyalarınızı indirmek için kullanabileceğiniz gelişmiş özelliklere sahip profesyonel bir programa ihtiyaç duyuyorsanız Internet Download Manager'ı mutlaka denemelisiniz. Internet Download Manager indir butonundan kolayca indirme işlemi yapabilirsiniz.