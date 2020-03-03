Iris uygulaması ile ekranınızın ışık değerlerini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyor ve gözlerinizin yorulmasının önüne geçebiliyorsunuz. Kullanışlı ve basit bir kullanım deneyimi sunan Iris uygulaması ile dilediğiniz modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Özellikle parlaklığı yüksek ve mavi ışık oranı yüksek ekranlar kullanıyorsanız gözleriniz uzun süre kullanım sonucunda tahriş olabilir ve yorulabilir. Iris uygulaması ile ekranın yaydığı mavi ışık miktarını kısabilir ve aynı zamanda da PWM titremesi adı verilen minik titreşimlerin önüne geçebilirsiniz. Verimlilik ve sağlık yönünden mutlaka her bilgisayarda olması gerektiğini düşündüğüm Iris uygulaması kolay bir kullanım arayüzüyle de karşımıza çıkıyor.

Otomatik olarak da kullanım modlarına sahip olan uygulamada gece ve gündüz arasında otomatik geçişler yapılabiliyor. Yine aynı zamanda ekrandaki açık olan görüntü ve dökümanına göre de kendni optimize edebiliyor. Her türlü şartta çalışabilen Iris uygulamasını mutlaka denemeniz gerekiyor.

Iris uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.