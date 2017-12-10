Kaspersky Rescue Disk, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan kurtarmak etmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulama ile x86 ve x64 uyumlu sisteminizi tarayabilir ve dezenfekte edebilirsiniz.

Kaspersky Rescue Disk programının virüs temizleme konusunda yardımcı araç olarak kullanıldığını söyleyerek incelemeye başlayalım. Yani bu programı ağır saldırı altındayken ve sisteminizde bulunan ana anti-virüs programı çaresiz kaldığında devreye sokabilirsiniz. İşletim sisteminiz herhangi bir şekilde önyükleme yapamıyorsa bu tip bir yazılım size yardımcı olacaktır. Kaspersky Rescue Disk sürekli güncellenip yenilendiğinden fazlasıyla memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Virüs bulaşmış işletim sisteminizi kolaylıkla tarayabilir, dezenfekte edebilir ve eski haline getirebilirsiniz.

Tamamen ücretsiz olan bu programı indirmenizi ve zor durumda kaldığınızda denemenizi kesinlikle öneririm. Herhangi bir USB aygıtına kaydederek bilgisayarınızda başlatabilirsiniz.