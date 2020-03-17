Kate Editor

Kate KDE tarafından çoklu belge ile çalışabilen, çoklu görünümlü bir metin düzenleyicisidir. Kod katlama, sözdizimi vurgulaması, dinamik sözcük kaydırma, gömülü uç birim, geniş eklenti arayüzü ve bazı basit betik desteği özelliklerine sahip.

Kate projesi iki ana projede yer alabilir: Metin düzenleme bileşeni gerektiren, çok sayıda KDE uygulamasında kullanılan gelişmiş editör bileşeni KatePart ve MDI metin editörü olarak kullanılabilir. Ayrıca kullanıcının en sevdiği editör bileşenini seçmesine olanak tanıyan SDI editör kabuğu KWrite sunuluyor.

KDE uygulaması olan Kate, ağ şeffaflığı ve KDE'nin olağanüstü özellikleriyle entegrasyon ile birlikte geliyor. HTML kaynaklarını görüntülemek, yapılandırma dosyalarını düzenlemek, yeni uygulamalar yazmak veya başka bir metin düzenleme görevi için Kate'i tercih edin.