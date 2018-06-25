Lumines Remastered

Lumines Remasted, Steam üzerinden satın alabileceğiniz kendine has bir bulmaca oyunudur.

Efsane Japon yapımcılardan bir tanesi olan Tetsuya Mizuguchi tarafından yıllar önce piyasaya sürülen Limunies, farklı tarzıyla oldukça beğenilmişti. Minimalist tarzını ses ve ışık efektleriyle bir araya getirerek, daha önce görülmemiş bir tasarım anlayışı ortaya çıkaran Lumies, ilk olarak 2004 yılında piyasaya sürülmüş ve Ubisoft tarafından yayınlanmıştı. Aradan geçen 14 sene sonrasında yenilenerek tekrar oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan oyunun, eski özelliklerinin hepsini muhafaza ettiği belirtildi.

Ses ve müziğin birleşiminden doğan bir eğlence sunan ve bunu basit bir bulmaca temasına oturtmasından ötürü özellikle Japonya’da çokça oynanan Lumines sistem gereksinimleriyse şöyle:

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 3220 Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT630 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 11

