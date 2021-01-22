Magic Partition Recovery, silinen dosyaları geri getirme ve FAT veya NTFS formatında hasar görmüş, formatlanmış, bozuk ve erişilemez diskler ve depolama aygıtlarından veri kurtarma yapabilen bir program. Disk bölümleri silinmiş bir diskiniz veya bozuk sektörlü bir hard diskiniz varsa bu disk kurtarma aracı size yardımcı olabilir.

Magic Partition Recovery - Disk Bölümü Kurtarma Programı İndir

Magic Partition Recovery, dosya kurtarma ve disk bölümü onarma yapabilen bir program. Tam otomatik modda dosya ve klasörleri kurtarır, bozuk disk bölümlerini onarır ve bozulmuş ve eksik dosya sistemlerini yeniden oluşturur. Hem hızlı hem de kapsamlı analiz modları içeren Magic Partition Recovery, dosyalarınızı dikkatli bir şekilde kurtarır ve hala mevcut olan bilgilere dayanarak orijinal dosya sistemini yeniden oluşturur.

Bozuk ve kullanılamayan disk bölümlerinden veri kurtarma/geri getirme

Silinen veya biçimlendirilen disklerden kurtarma

Tüm depolama aygıtlarından veri kurtarma

Anlık analiz

İçerik bazlı dosya arama

Kurtarma öncesi ön izleme

Dosya geri getirme sihirbazı

Standart Windows Gezgini arayüzü

Magic Partition Recovery, iki büyük sorunu çözer: kaybolan ve silinen dosyaları kurtarır ve hasarlı sistem yapılarını yeniden oluşturarak bozuk diskleri tam çalışacak şekilde etkili bir biçimde onarır.

Dosya Kurtarma

Sağlıklı, biçimlendirilmiş ve hasarlı disk bölümlerinden silinen dosyaları geri getirme

Her türlü depolama aygıtından her tür dosyayı kurtarma

Hızlı tarama modu ile silinen dosyaların listesini saniyeler içerisinde gösterme

Kapsamlı analiz modu ile tüm disk yüzeyini tarayarak dosyaları içeriklerine göre bulma

Disk, Disk Bölümü ve Dosya Sistemi Kurtarma