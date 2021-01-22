Magic Partition Recovery disk bölümü kurtarma programı, FAT ve NTFS disklerden kaybolan ve silinen dosyaları geri getirmenize yardımcı olur.
Magic Partition Recovery, silinen dosyaları geri getirme ve FAT veya NTFS formatında hasar görmüş, formatlanmış, bozuk ve erişilemez diskler ve depolama aygıtlarından veri kurtarma yapabilen bir program. Disk bölümleri silinmiş bir diskiniz veya bozuk sektörlü bir hard diskiniz varsa bu disk kurtarma aracı size yardımcı olabilir.
Magic Partition Recovery - Disk Bölümü Kurtarma Programı İndir
Magic Partition Recovery, dosya kurtarma ve disk bölümü onarma yapabilen bir program. Tam otomatik modda dosya ve klasörleri kurtarır, bozuk disk bölümlerini onarır ve bozulmuş ve eksik dosya sistemlerini yeniden oluşturur. Hem hızlı hem de kapsamlı analiz modları içeren Magic Partition Recovery, dosyalarınızı dikkatli bir şekilde kurtarır ve hala mevcut olan bilgilere dayanarak orijinal dosya sistemini yeniden oluşturur.
- Bozuk ve kullanılamayan disk bölümlerinden veri kurtarma/geri getirme
- Silinen veya biçimlendirilen disklerden kurtarma
- Tüm depolama aygıtlarından veri kurtarma
- Anlık analiz
- İçerik bazlı dosya arama
- Kurtarma öncesi ön izleme
- Dosya geri getirme sihirbazı
- Standart Windows Gezgini arayüzü
Magic Partition Recovery, iki büyük sorunu çözer: kaybolan ve silinen dosyaları kurtarır ve hasarlı sistem yapılarını yeniden oluşturarak bozuk diskleri tam çalışacak şekilde etkili bir biçimde onarır.
Dosya Kurtarma
- Sağlıklı, biçimlendirilmiş ve hasarlı disk bölümlerinden silinen dosyaları geri getirme
- Her türlü depolama aygıtından her tür dosyayı kurtarma
- Hızlı tarama modu ile silinen dosyaların listesini saniyeler içerisinde gösterme
- Kapsamlı analiz modu ile tüm disk yüzeyini tarayarak dosyaları içeriklerine göre bulma
Disk, Disk Bölümü ve Dosya Sistemi Kurtarma
- Disk sistemi yapılarındaki hataları düzeltme
- Kapsamlı analiz sırasında toplanan bilgileri temel alarak ağır hasar görmüş, üzerine yazılmış ve eksik dosya sistemlerini yeniden oluşturma
- Biçimlendirilmiş disklerden veri kurtarma
- Bozuk disk bölümü tabloları ve MBR kayıtlarını kurtarma
- Bozuk diski etkili bir şekilde düzeltme ve yeniden kullanıma hazırlama
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