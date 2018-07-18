MiniTool ShadowMaker Free

MiniTool ShadowMaker, bilgisayar için veri koruma ve kurtarma çözümüdür. Windows İşletim Sisteminizi, önemli klasörleri, seçilen bölümleri ve hatta tüm diski yedekleyebilir. Yedekleme kopyasında, sistem çökmesi, sabit sürücü hatası ve daha fazlası gibi bir sorun meydana geldiğinde verileri geri yükleyebilirsiniz.

MiniTool ShadowMaker, bir bilgisayar önyükleme başarısız olduğunda sistemi normal duruma geri yüklemek için önyüklenebilir bir ortam oluşturmanıza da olanak tanır. MiniTool Media Builder ve MiniTool PXE Önyükleme Aracı ile sabit disk bakımı zor bir sorun değildir. Herhangi zor bir durum karşısında dosya ve klasörleri, sistemi ve sabit diskleri hızlı bir şekilde yedekleyebilirsiniz.

İhtiyaç olduğunda sistem ve sabit disk sürücülerini önceki durumuna güvenli bir şekilde geri yüklemenize olana sağlayan uygulama ile aynı zamanda disk yedekleyebilir veya sabit disk yükseltmesi için sürücüyü klonlayabilirsiniz.