Kendimize ait bir şehir kurmaya çalışacağımız Money Tree City ile bizleri eğlence dolu bir dünya bekliyor olacak. Tapps Games’in başarılı mobil oyunları arasında yer alan Money Tree City, simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Kendi şehrimizi inşa etmeye çalışacağımız mobil oyunda zengin içeriğin yanı sıra keyifli bir oynanış atmosferi bizleri bekliyor olacak.

Aksiyondan uzak bir dünyada rengarenk bir yapı eşliğine hayalimizdeki şehri inşa etmeye çalışacağımız oyunda oldukça zengin bir içerik bizleri bekliyor olacak. Mobil oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunulan yapım iki farklı platformda oynanıyor.

Oyuncular yoğun görsel efektleri eşliğinde hayallerindeki şehri inşa edebilecek ve diledikleri gibi düzenleyebilecekler. Sadece tek bir parmak hareketi ile yönetebileceğimiz simülasyon oyununda fantastik bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Şehrimizi özelleştirebileceğimiz oyunda çeşitli süsler ile farklı görünümler elde edebileceğiz.

İyi oyunlar dileriz.