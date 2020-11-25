MXGP 2020, resmi motokros oyunu. Motosiklet yarışları oyunlarının geliştiricisi Milestone’un motosiklet yarış tutkunlarına sunduğu yeni PC oyunu Steam’de yerini aldı. Motokros Şampiyonasının resmi oyunu, birçok yenilikle geri döndü. Yeni oyun deneyimini yaşamak için hemen yukarıdaki MXGP 2020 İndir butonuna tıklayın, bilgisayarınıza indirin ve adrenalin dozu yüksek yarışlara katılın!

MXGP 2020 İndir

MotoGP ve MXGP serisinin yapımcılarından yeni oyun MXGP 2020. Resmi motokros oyunu olmasıyla Steam’de öne çıkan MXGP 2020, yepyeni oyun deneyimi sunuyor. 2020 MXGP ve MX2 kategorilerinde tüm sürücüler, motosikletler ve takımlara meydan okuyun. İçinizdeki yarışçıyı ortaya çıkarın ve hep yerine geçmek istediğiniz şampiyon olun. Playground modunda Norveç fiyortlarından ilham alan eğitim alanında sürüş becerilerinizi geliştirin ve etkileyici manzarayı keşfedin. Waypoint modunda rekabeti yeni bir seviyeye taşıyın. Yerel kontrol noktaları yerleştirerek kendi rotanızı bile oluşturabilirsiniz. Puan kazanmak için en iyi süreleri online paylaşmayı unutmayın.

MXGP 2020 ile online yarışlar bir adım öteye taşınıyor. Yeni özel sunucularla çok oyunculu deneyim seviye atlıyor. Güvenilir bağlantı, sıfır gecikme süresi ve oldukça büyük bant genişliği… Yarışı kaybetmek için bir bahaneniz yok, yeni mücadeleler sizi bekliyor.

Yeni MXGP oyunu kapsamlı özelleştirme sunuyor. Motosikletlerinizi ve sürücülerinizi özelleştirmek için 110’dan fazla resmi marka var. Ancak unutmayın; özelleştirme seçenekleri yalnızca dış görünümü değiştirmiyor, performansınızı da etkiliyor.

Şampiyon sizsiniz!

Playground ve WayPoint modu

Online yarışmalar

Aşırı kapsamlı özelleştirme

MXGP 2020 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım MXGP 2020 oyununu kaldırır mı? MXGP 2020 PC’de oynamak için nasıl bir donanıma sahip olmam gerekiyor? diye soruyorsanız işte MXGP 2020 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4590

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen sistem gereksinimleri