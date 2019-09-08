Yeni NBA 2K20'de yepyeni oyun modlarının keyfini çıkarın.
2K, sınıfının en iyisi grafik ve oynanış, çığır açan oyun modları ve eşsiz oyuncu kontrolü ve özelleştirmesi içeren NBA 2K20 ile spor oyunlarının nasıl olabileceğini yeniden tanımlamaya devam ediyor.
Bu bir oyun değil. Burası basketbolu öğrenmeye geldiği yer. Sıradaki maçları kazanmayı başarmak ve top senin kaderine karar verir. NBA 2K20'teki bir sonraki seviye özellikleri ligde oynamaya en yakın şey olacaktır. LeBron James ve SpringHill Entertainment tarafından desteklenen bu yılki MyCAREER deneyiminde gerçek basketbol karakterleri ve yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu bulunuyor.
NBA 2K20 Sistem Gereksinimleri
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MİNİMUM:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1GB / AMD® Radeon HD 7770 1GB
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
- ÖNERİLEN:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB / AMD® Radeon™ R9 270 2GB
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan