2K, sınıfının en iyisi grafik ve oynanış, çığır açan oyun modları ve eşsiz oyuncu kontrolü ve özelleştirmesi içeren NBA 2K20 ile spor oyunlarının nasıl olabileceğini yeniden tanımlamaya devam ediyor.

Bu bir oyun değil. Burası basketbolu öğrenmeye geldiği yer. Sıradaki maçları kazanmayı başarmak ve top senin kaderine karar verir. NBA 2K20'teki bir sonraki seviye özellikleri ligde oynamaya en yakın şey olacaktır. LeBron James ve SpringHill Entertainment tarafından desteklenen bu yılki MyCAREER deneyiminde gerçek basketbol karakterleri ve yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

NBA 2K20 Sistem Gereksinimleri