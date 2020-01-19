Numpuz, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Numpuz oyununda mantık ve beyin gücünüzü kullanarak bölümleri tamamlıyorsunuz. Vakit geçirmek için biçilmiş kaftan bir oyun olarak nitelendirebileceğim Numpuz oyununda işiniz bir hayli zor. 6 farklı zorluk seviyesi ve retro tarz arayüzüyle ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Numpuz sizleri bekliyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz Numpuz oyununu sakın kaçırmayın.

Numpuz oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.