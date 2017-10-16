Party Hard Tycoon, 2015 yılında çıkış yapan ve büyük beğeni kazanan Party Hard oyununun geliştiricileri tarafından hazırlanmış yeni simülasyon oyunu.

Hatırlanacağı üzere Party Hard oyununda komşularının düzenlediği yüksek gürültülü partiden ötürü cinnet geçiren ve seri katile dönüşerek partideki herkesi katletmeye çalışan bir caninin yerine geçiyorduk. Party Hard Tycoon ise bu partileri düzenleyen organizatörün yerine geçtiğimiz bir parti oyunu. Oyundaki temel amacımız ise en çok katılımcıya sahip, en görkemli ve en çok ses getiren partileri düzenlemek ve olabildiğince para kazanmak.

Party Hard Tycoon'da partilerinizi organize etmeden önce bir tema seçiyorsunuz. Dilerseniz havuz başında bir parti yapabilir, dilerseniz bir gece kulübünü kapatabilir ya da açık havada festival şeklinde geçen bir parti düzenleyebilirsiniz. Partinize lazer ışıkları, sis makinesi, özel disko topları ekleyebilir, dans gösterileri ve büyük hoparlörlerle kalabalığı coşturabilirsiniz. Oyunda parti davetlileri ne kadar çok eğlenirlerse o kadar çok para kazanacağınızı hatırlatmakta fayda var. Fakat eğlencenin anahtarı sadece en iyi ekipmanları satın almak değil, bunun yanında en iyi servis elemanlarını işi almalı, iyi bir DJ tutmalı ve bütün bunlara ek olarak güvenliği sağlamalısınız. Eğer güvenliğe önem vermezseniz bir seri katil bütün parti sakinlerini katledebilir.

Party Hard Tycoon, tıpkı Party Hard'da olduğu gibi retro tarzda grafiklere, seslere ve müziklere sahip. Oyunun sistem gereksinimleri ise oldukça makul, Party Hard Tycoon minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.4 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 128 MB video belleğe sahip dahili ekran kartı