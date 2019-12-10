PES 2020 LITE PC (eFootball PES 2020 Lite), ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunu. PC’de oynanabilen ücretsiz futbol oyunları arasında hem grafiksel hem de oynanış olarak en iyisi diyebilirim.

Konami’nin ücretsiz futbol oyunu PES 2020 Lite’da ister myClub’da rüya takımınızı kurun ister Matchday modunda favori tarafınıza desteğinizi gösterin ister Yerel ve Ortaklaşa Maçlarda milli takım ve kulüp takımlarının kontrolünü elinize alın isterseniz de Antrenman modunda yeteneklerinizi geliştirerek eFootball League’de efsaneler arasına girin. PES 2020 Lite’da ücretsiz birçok mod açık!

En iyi online futbol oyunları arasında gösterilen PES 2020’yi ücretsiz oynamak isteyen futbol severler için özel olarak hazırlanan bir sürüm olan PES 2020 LITE diğer adıyla eFootball PES 2020 LITE, PS4, Xbox One ve PC platformlarında indirilebiliyor. PC’de Steam üzerinden indirilmeye açılan PES 2020 Lite oynanış yönünden PES 2020’den farklı değil. Yeni dinamik top sürme tekniği, topun kontrolünü kişisel oyun tarzınıza uygun bir şekilde sağlamanıza imkan veren çeşitli yeni ilk dokunuş teknikleri gibi PES 2020 ile gelen yeniliklerin hepsi PES 2020 Lite’da mevcut. Stadyum ve oyuncu yüzlerinde de fark edilebilir iyileştirmeler içeren PES 2020 Lite’da oynanabilen modlar ve seçilebilen takım ve stadyumlar biraz sınırlı. İnternetsiz olarak oynayabileceğiniz başlama vuruşunda üç mod; Yerel Maç, Ortaklaşa, Antrenman karşınıza çıkıyor. myClub ve eFootball altında Matchday ve Online Müsabaka diğer oyun modları. Seçilebilen takımlar arasında FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Juventus, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate ve Colo-Colo bulunuyor. Stadyum olarak Allianz Arena (FC Bayern München), Allianz Parque (Palmeiras) ve Allianz Stadium seçenekleri var.