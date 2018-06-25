Pro Cycling Manager 2018, Steam üzerinden oynayabileceğiniz bir menajerlik oyunudur.

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından olan ve en zor bisiklet yarışı olarak gösterilen Fransa Bisiklet Turu, yıllardır en çok konuşulan yarışlardan bir tanesi olarak hayatımızdaki yerini korumaya devam ediyor. Pro Cycling Manager 2018 ise başta Fransa olmak üzere birçok yarışı ellerinizin ucuna geliyor.

Spor yöneticisi ayakkabılarına adım atın ve profesyonel bisiklet takımınızı meydan okuma dolu bir 2018 sezonu boyunca yönetin. La Vuelta ve ikonik Tour de France gibi ünlü turlar dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 200'den fazla yarışta yarışın. Ekibiniz için tüm kararları vermeniz size bağlıdır: en iyi bisikletlileri ve personeli işe almak, sözleşme müzakerelerini desteklemek, sponsorluk yapmak, yarış planlaması yapmak, eğitim… Yarış sırasında, sürücülerinizi zafere götürecek en iyi taktikleri seçin. Liglere veya klanlara 16 oyuncuya kadar solo veya çevrimiçi çok oyunculu oynayın ve en iyi profesyonel bisikletçi olan herkese kanıtlayın!

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit) İşlemci: AMD/Intel dual-core 2.5 GHz Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: 512 Mo, ATI Radeon HD 5570/NVIDIA GeForce GT 240/Intel HD 4600 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

