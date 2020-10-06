Android APK / XAPK Yükleme ve İndirme Programı

Pure APK Install, Windows PC kullanıcıları için Android APK ve XAPK yükleme programı. En güvenilir APK indirme siteleri arasında olan APKPure ekibi tarafından geliştirilen Pure APK Install ile Windows işletim sistemli bilgisayarınızdan Android telefonunuza APK ve XAPK formatındaki uygulama ve oyunları yükleyebilirsiniz. Bilgisayardan APK ve XAPK dosyalarını açmak, yüklemek için ücretsiz ve sorunsuz bir program arıyorsanız Pure APK Install’u tavsiye ederim.

En iyi ücretsiz Android APK ve XAPK yükleyicilerden biri olan Pure APK Install, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (32/64bit) ve hatta Windows XP ile harika çalışır. Android 2.3 ve üzeri yüklü telefon ve tabletlerle uyumludur. Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo, Motorola, HTC dahil tüm Android markların telefonlarından APK yüklemesi yapabilirsiniz. Bilgisayardan Android APK - XAPK dosyalarını indirmenin ve açmanın en güvenilir yolu olan Pure APK Install, sürükle - bırak desteğiyle kolay kullanım sağlar. Bu programla OBB dosyalarını da içeren APK’ları XAPK uzantılı dosyaları nasıl açabileceğinizden de bahsedeyim.

Bilgisayardan Android Telefona APK / XAPK Yükleme

XAPK (OBB içeren APK) veya APK dosyasını bilgisayarınıza indirin.

Bilgisayarınızda Pure APK Install programını açın. (XAPK / APK yüklemesini bitirmek için, Android telefonunuzu veya tabletinizi bilgisayarın USB portuna bağlamadan önce Android cihazınızda USB Hata Ayıklama’yı etkinleştirmeniz gerekir.)

Bilgisayarınızdaki XAPK, APK dosyasını sürükleyip bırakın veeya Open APK file’a tıklayın.

Uygulamayı ön izleyin ve yüklemek için harici SD kart (External SD card) veya Android dahili belleği (Internal Android memory) seçin. Ardından XAPK / APK kurulumunu başlatmak için “Install” butonuna tıklayın. Mevcut kurulum başlamadan önce de bu ayarı değiştirebilirsiniz.

XAPK, APK kurulumunun bitmesi saniyeler sürecektir. (OBB dosyası içeren APK’lar XAPK boyutu 1GB’tan büyükse birkaç dakikanızı alabilir.

Bu aşamada .OBB dosyasını Android telefonunuza yükleyebilir veya .obb dosyasını Android telefonunuza elle kopyalayabilirsiniz.

Android cihazınıza oyun apk dosyasını indirin ve yükleyin. .xapk uzantılı dosyayı yeniden adlandır ile .zip uzantısını çevirin. Dosyayı zipten çıkarın ve “com.oyunadi.obb” adlı .obb dosyasını şu konuma kopyalayın: /SDCARD/storage/emulated/0/Android/obb/com.oyunadi/

Not: Telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarın USB portuna bağlarsanız .obb dosyasını Android cihazınıza aktarabilirsiniz.