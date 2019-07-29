Bilgisayarınızın arka planında duvar kağıdı olarak video veya GIF görselleri oynatmak istiyorsanız, PUSH Video Wallpaper uygulamasını kullanabilirsiniz.

Windows işletim sistemli bilgisayarınız varsa ve sabit duvar kağıdı görsellerinden sıkıldıysanız, PUSH Video Wallpaper uygulaması bilgisayarınıza yeni bir hava katacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayarınızdan seçeceğiniz videolar, YouTube videoları veya hareketli GIF ’leri seçerek masaüstünüze renk katabileceğiniz PUSH Video Wallpaper uygulamasını Windows 7, 8, 8.1 ve 10 sürümlerinde kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınız etkin olmadığında video ekran koruyucu olarak da kullanabileceğiniz PUSH Video Wallpaper uygulamasında yapmanız gereken tek şey YouTube bağlantısını veya bilgisayarınızdaki videoyu eklemek oluyor. Sonrasında başka bir işlem yapmadan arka planınızda ilgili videonun oynatıldığını görebilirsiniz. Oynatma listesi oluşturarak birden fazla videoyu duvar kağıdı olarak kullanabileceğiniz uygulamada, video arka planlarını sesli oynatabileceğinizi de belirtmekte fayda var.