Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Racing for Car mobil oyunu, sunduğu haritalar ve araba özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra ses efektleri ve görsel efektleriyle de ön plana çıkan keyifli bir yarış oyunudur.

Racing for Car mobil oyununda şehir içi trafiğinde kıyasıya bir araba yarışı yapabileceksiniz. Oyunun en heyecan verici noktası ise oyunda yer alan haritalar zira aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede sokaklara inebileceksiniz. Oyunda Almanya, Fransa, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya’da şehirlerin tozunu attıracaksınız.

Kalabalık bir yolda yarış yapmak günlük hayat içinde pek de mümkün olmuyor. Zira trafik kuralları ve gerçek hayattaki riskler bizi bu deneyimden uzak tutmak durumunda. Ancak oyunlarda sosyal düzende bazı esneklikler görülebiliyor. Hevesinizi buradan almak çok daha sağlıklı olacaktır. Zamana karşı yarışlar yapacağınız Racing for Car mobil oyununda ister hasarınızı giderin isterseniz de kazandığınız puanlarla yeni arabalar satın alın. Ayrıca oyun içi satın almalarla da hem aksesuar hem de yeni araba alabilirsiniz. Kesintisiz bir yarış heyecanına sahne olan Racing for Car mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.