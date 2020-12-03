Red Dead Online Standalone Steam'de! Rockstar Games'in yeni aksiyon macera oyunu Red Dead Online'da haydut çeteleri ve diğer oyuncularla savaşacak, hayvanları avlayacak, balık tutacak, ticaret yapacak, hazine avına çıkacak, kaçak içki işine girecek ve hayvanlar aleminin tüm sırlarını keşfedeceksiniz. Red Dead Online’ın canlı ve sürekli gelişen dünyasında yapacağınız çok şey var. Vahşi Batı’daki yaşamı deneyimlemek için hemen yukarıdaki Red Dead Online İndir butonuna tıklayın, oyunu Steam üzerinden PC’nize indirin.

Red Dead Online Nedir?

Red Dead Online, Rockstar Games tarafından Red Dead Redemption 2’nin online parçası olarak geliştirilen ve yayınlanan online multiplayer aksiyon - macera oyunu ve ABD’nin kurgusal bir versiyonu olan açık dünya ortamında geçiyor. Beta sürümünden birkaç ay sonra Mayıs 2019’da Xbox One ve PlayStation 4 (PS4) için çıkış yapan oyun Windows PC platformuna çıkış yaptı, standonline istemci Aralık 2020’de oyuncularla buluştu. Oyunda masum olduğu anlaşılmasıyla hapishaneden şartlı salıverilenen intikam almakla görevlendirilen sessiz bir kahramanı kontrol ediyorsunuz.

Red Dead Online, tek oyunculu oyunun olaylarından bir yıl önce geçiyor ve en fazla dört oyuncunun katılabildiği hikaye görevleri ve etkinlikler içeriyor. Tek oyunculu oyun gibi hem birinci hem de üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanış sunuyor ve interaktif açık dünyada özgürce dolaşabiliyorsunuz. Oynanış öğeleri arasında çatışmalar, soygunlar, avlanma, ata binme, oyuncu olmayan karakterlerle etkileşim ve ahlaki seçimler ve eylemler yoluyla karakterin onurunu koruma yer alıyor. Ödül sisteminin de olduğu oyunda açık dünyayı tek başınıza katedebileceğiniz gibi yedi kişiden oluşan bir grupla da ilerleyebilirsiniz.

Red Dead Online, tek oyunculu modun oynanışına birkaç yeni sistem ekliyor. Online, sarf malzemeler için kullanılabilen oyun içi paraya ek olarak, lüks ve özel öğeleri almak için kullanılabilen ikinci bir oyun içi para birimi altını ekliyor. Meydan okumaları tamamlayarak altın külçeleri alıyor ve 100 külçeyi altın külçelere çevirebiliyorsunuz. Online oyuncu karakterleri bir kasabanın mağazasına gitmeden elde taşınan bir katalogdan herhangi bir yerden malzeme sipariş edebiliyor. Online, ayrıca karakteriniz için bir aktif üç pasif gücü etkinleştirebileceğiniz yetenek kartları sunuyor. Rütbedee yükselerek veya doğrudan satın alımla bu kartları alabiliyorsunuz ve oyun içi para birimi veya deneyimi puanınızla yükseltebiliyorsunuz. Oyun, tek oyunculu hikayedee davranışlarınızın ahlaki açıdan nasıl algılandığını ölçen bir onur sistemi kullanıyor. Yabancılara yardım etmek, yasalara uymak gibi ahlaki açıdan olumlu seçimler ve eylemler onurunuza katkıda bulunurken, hırsızlık, masumlara zarar verme gibi olumsuz eylemlerle şerefinizden kaybediyorsunuz. Bazı hikaye görevleri yalnızca belirli onur seviyesine geldiğinizde aktif oluyor.

Red Dead Online İndir

Red Dead Online'ın canlı ve sürekli gelişen dünyasına dalın ve Vahşi Batı'daki yaşamı deneyimleyin.

Kanun güçleriyle, haydut çeteleriyle ve vahşi hayvanlarla mücadele ederek hayatta kalın ve Amerika'nın vahşi topraklarında kendine bir hayat kurun. Kampınızı kurun, tek başınıza veya yoldaşlarınızla birlikte mücadele edin, Kuzeydeki karlı dağlardan Güneyin bataklıklarına, ıssızlığın ortasındaki karakollardan capcanlı çiftliklere ve cıvıl cıvıl kasabalara kadar koca bir ülkeyi keşfedin. Hem ödül için kelle hem hayvan avına çıkın, balık tutun, ticaret yapın, egzotik hazineleri arayın, kaçak içki işine girin ya da Natüralist olarak hayvanlar aleminin sırlarını keşfedin… Bu derin ve detaylı muazzam dünyada yapılacak sayısız şey var.

Vahşi Batıda sizin gibi milyonlarca oyuncuya katılın ve sayısız yeni özellikleri, oynanışı ve ilave geliştirmeleri keşfedin.

Red Dead Online Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Red Dead Online oyununu kaldırır mı? Red Dead Online oynamak için PC’min hangi donanımlara sahip olması gerekir? Rockstar Games tarafından açıklanan Red Dead Online PC sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 150 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

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