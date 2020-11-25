RIDE 4, Windows PC’de oynayabileceğiniz sağlam motosiklet yarış oyunlarından biri. PC’de en çok indirilip oynanan motosiklet yarışlarının geliştiricisine ait olan RIDE 4, bir motosiklet tutkununun yaşayabileceği en iyi oyun deneyimini sunuyor. Motosiklet oyunları sevenlerin beğenisini kazanan RIDE 4 Steam’de. Dünyanın en iyi motosikletlerini deneyimlemek için hemen yukarıdaki RIDE 4 İndir butonuna tıklayarak grafiklerinden kendinizi alamayacağınız motosiklet yarış oyununu bilgisayarınıza indirin. (RIDE 4 Türkçe dil desteğiyle gelmemektedir, RIDE 4 Türkçe yama çıktığında sitemize eklenecektir.)

RIDE 4 İndir

PC oyuncularının favori motosiklet yarışı oyunlarından MotoGP serisinin geliştiricisi Milestone S.r.l.’a ait olan RIDE 4, yüzlerce motosiklet, düzinelerce pist ve bambaşka bir gerçekçilik boyutuyla rekabetçi ruhunuzu harekete geçiriyor. Resmi lisanslı ve gerçeğiyle birebir (lazer ve üç boyutlu tarama kullanılarak oluşturulmuş) yüzlerce motosiklet arasından seçim yapıp dünyanın dört bir yanındaki etkileyici düzinelerce epistte sürüş yapıyorsunuz. Bölgesel etkinliklerden profesyonel liglere kadar başarıya uzanan yollardan birini seçmeniz isteniyor. Zorlu yarışlar, yetenek testleri, pist günleri ve büyük etkinlik serileri ile sürüş becerilerinizi gösterme zamanı.

Ride 4, tamamen dinamik hava koşulları sistemi ve gündüz/gece döngüsü ile gerçekçi bir yarış deneyimi yaşatıyor. Gerçekçi yarış demişken dayanıklılık yarışlarından bahsetmek gerek. Bir motosiklet yarış oyununda ilk defa gördüğümüz Endurance modu, animasyonlu molalar ve uzun süreli yarışlarla azminizi sınayacak. Her koşulda en iyi sürücü olduğunuzu kanıtlayın! Daha hızlı, daha akıllı ve daha isabetli sürücülere karşı yarışacak ve gerçek insana oldukça yakın bir yapay zeka ile rekabet edeceksiniz. Özel sunucular sayesinde kesintisiz ve gecikmesiz online çok oyunculu yarış deneyiminin tadını çıkaracaksınız.

Özelleştirme de unutulmamış. Sürücünüzün kıyafeti için bir sürü resmi marka var, motosikletlerinizi de estetik ve mekanik açıdan özelleştirebiliyorsunuz. Yeni grafik düzenleyicisi sayesinde yaratıcılığınızı ortaya koyarak kaskınızı, kıyafetinizi ve motosiklet desenini tasarlayabiliyorsunuz. Hatta tasarımlarınızı online paylaşabiliyorsunuz.

Yeni ve geliştirilmiş içerikler

Yolunuzu seçin

Gündüz/Gece döngüsü, Dinamik hava ve Dayanıklılık yarışları

Nöral yapay zeka

Genişletilmiş özelleştirme

Online yarışlar

RIDE 4 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım RIDE 4 kaldırır mı? RIDE 4 sistem gereksinimleri nedir? soranlar için RIDE 4 sistem gereksinimlerinden bahsedelim. RIDE 4 oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 / GeForce GTX 1050

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 43 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen sistem gereksinimleri