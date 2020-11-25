RIDE 4 PC'de oynayabileceğiniz sağlam motosiklet yarış oyunlarından biri. Motosiklet yarışları tutkunları için RIDE 4 Steam'de
RIDE 4, Windows PC’de oynayabileceğiniz sağlam motosiklet yarış oyunlarından biri. PC’de en çok indirilip oynanan motosiklet yarışlarının geliştiricisine ait olan RIDE 4, bir motosiklet tutkununun yaşayabileceği en iyi oyun deneyimini sunuyor. Motosiklet oyunları sevenlerin beğenisini kazanan RIDE 4 Steam’de. Dünyanın en iyi motosikletlerini deneyimlemek için hemen yukarıdaki RIDE 4 İndir butonuna tıklayarak grafiklerinden kendinizi alamayacağınız motosiklet yarış oyununu bilgisayarınıza indirin. (RIDE 4 Türkçe dil desteğiyle gelmemektedir, RIDE 4 Türkçe yama çıktığında sitemize eklenecektir.)
RIDE 4 İndir
PC oyuncularının favori motosiklet yarışı oyunlarından MotoGP serisinin geliştiricisi Milestone S.r.l.’a ait olan RIDE 4, yüzlerce motosiklet, düzinelerce pist ve bambaşka bir gerçekçilik boyutuyla rekabetçi ruhunuzu harekete geçiriyor. Resmi lisanslı ve gerçeğiyle birebir (lazer ve üç boyutlu tarama kullanılarak oluşturulmuş) yüzlerce motosiklet arasından seçim yapıp dünyanın dört bir yanındaki etkileyici düzinelerce epistte sürüş yapıyorsunuz. Bölgesel etkinliklerden profesyonel liglere kadar başarıya uzanan yollardan birini seçmeniz isteniyor. Zorlu yarışlar, yetenek testleri, pist günleri ve büyük etkinlik serileri ile sürüş becerilerinizi gösterme zamanı.
Ride 4, tamamen dinamik hava koşulları sistemi ve gündüz/gece döngüsü ile gerçekçi bir yarış deneyimi yaşatıyor. Gerçekçi yarış demişken dayanıklılık yarışlarından bahsetmek gerek. Bir motosiklet yarış oyununda ilk defa gördüğümüz Endurance modu, animasyonlu molalar ve uzun süreli yarışlarla azminizi sınayacak. Her koşulda en iyi sürücü olduğunuzu kanıtlayın! Daha hızlı, daha akıllı ve daha isabetli sürücülere karşı yarışacak ve gerçek insana oldukça yakın bir yapay zeka ile rekabet edeceksiniz. Özel sunucular sayesinde kesintisiz ve gecikmesiz online çok oyunculu yarış deneyiminin tadını çıkaracaksınız.
Özelleştirme de unutulmamış. Sürücünüzün kıyafeti için bir sürü resmi marka var, motosikletlerinizi de estetik ve mekanik açıdan özelleştirebiliyorsunuz. Yeni grafik düzenleyicisi sayesinde yaratıcılığınızı ortaya koyarak kaskınızı, kıyafetinizi ve motosiklet desenini tasarlayabiliyorsunuz. Hatta tasarımlarınızı online paylaşabiliyorsunuz.
- Yeni ve geliştirilmiş içerikler
- Yolunuzu seçin
- Gündüz/Gece döngüsü, Dinamik hava ve Dayanıklılık yarışları
- Nöral yapay zeka
- Genişletilmiş özelleştirme
- Online yarışlar
RIDE 4 Sistem Gereksinimleri
Bilgisayarım RIDE 4 kaldırır mı? RIDE 4 sistem gereksinimleri nedir? soranlar için RIDE 4 sistem gereksinimlerinden bahsedelim. RIDE 4 oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar şöyle:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit veya daha yeni
- İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 / GeForce GTX 1050
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 43 GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit veya daha yeni
- İşlemci: Intel Core i7-5820K / AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 43 GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
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