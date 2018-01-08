Royal Tumble hem yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz, hem de heyecanlı anlar yaşayabileceğiniz bir kale inşa etme oyunu olarak tanımlanabilir.

Bu ilginç simülasyon oyunu bize Orta Çağ'a gitme imkanı veriyor. Royal Tumble'da biir krallığın baş mimarının yerine geçiyoruz. Kralımız bizi zamanının en güçlü, en heybetli kalesini inşa etmekle görevlendiriyor, biz ise taş, ahşap ve demir kullanarak bu işi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kaleyi inşa ederken kralın hazinesini ve barut stoğunu da koruyacak şekilde bir plan hazırlamamız gerekli. Barut düşmanın eline geçtiğinde, düşman bu barutu bize karşı kullanabiliyor. Düşman altınları ele geçirdiğinde ise kralımızın hükümdarlığı tehlikeye düşüyor. Bu nedenle bütün ipler bizim elimizde.

Royal Tumble'da kalenizi inşa ettikten sonra düşmanın kalenize saldırdığına tanık oluyorsunuz. Düşman top atışı yaparak kalemize hasar veriyor. Kralımız kalenin tepesinde otururken kalemizin belli bölümleri parçalanabiliyor. Bütün bu saldırılar karşısında kalemizin yıkılmaması, kralın tahtında oturmaya devam etmesi gerekmekte.

Royal Tumble'da düşmanın yerine geçerek kalelere de saldırabilirsiniz. Oyunda yer alan bölüm editörü sayesinde kendi bölümlerinizi de yaratabilirsiniz. Royal Tumble, düşük sistem gereksinimleri ile eski bilgisayarlarınızda rahatça çalışabilecek bir oyun. Royal Tumble minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 2 yüklü Windows XP işletim sistemi

- 2.5 GHz Intel Core i3 2100T veya AMD Phenom II X3 B73 işlemci

- 4 GB RAM

- DirectX 9.0

- 1 GB boş depolam alanı