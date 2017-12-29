Russian Roads eğer araç kullanma yeteneklerinizi zorlu bir teste sokmak isterseniz hoşunuza gidebilecek simülasyon oyunu mekaniklerine sahip bir yarış oyunu.

Rusya'daki bozuk yollara ve çılgın trafiğe girdiğimiz oyunda aracımızı yolda tutmak büyük bir mücadele. Ayrıca trafikteki sürücülerin de ne yapacağı önceden kestirilemiyor, bir anda önünüze kırıp size kalp krizi geçirtebiliyorlar. Size düşen görev, bu ani sürprizlere hazırlıklı olarak krizi yönetmek ve engelleri aşarak yolunuza devam etmek.

Russian Roads'da gerçekçi bir fizik motoruna yer veriliyor. Aracınız yoldaki eğime, engellere ve kazalara tepki veriyor ve dengesini kaybedebiliyor, dolayısıyla aracı kontrol etmek için ter dökmeniz gerekiyor. Russian Roads'da asfalt yolların yanısıra araziye de çıkıyor, toprak ve çamur içinde araç kullanmaya çalışıyoruz.

Russian Roads, sade ama rahatsız edici görünmeyen, tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- AMD Athlon 2 X3 450 işlemci

- 1 GB RAM

- Nvidia GeForce 9600 GT ekran kartı

- 1 GB boş depolama alanı