Screeps, programlamayı seven kişiler için özel olarak geliştirilmiş -açık kaynak- devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun. Programlama becerisine sahip kişilerin oynayabileceği dünyanın ilk MMO sandbox oyunu olan Screeps’de temel mekanik, birimlerin yapay zekasını programlamak. JavaScript AI yazmadaki ustalığınızı gösterebileceğiniz eşsiz bir oyun.

Sadece programlama ile uğraşanların anlayıp oynayabileceği bir oyun olan Screeps (Scripting Creeps)’de JavaScript yazarak kolonilerinizi kontrol ediyorsunuz. Koloniniz kaynakları toplayabiliyor, birimler inşa edebiliyor, bölgeleri ele geçirebiliyor, diğer kolonilerle ilişki kurabiliyor. Oyunda herkes bölge ele geçirme peşinde. Bölgenin tek hakimi olmak için programlama yeteneklerini konuşturan oyunculara karşısınız. Oyun, diğer gerçek zamanlı strateji oyunlarının aksine sürekli ekran başında olmayı gerektirmiyor. Düzgün bir şekilde programladığınız taktirde birimleriniz (koloniniz) kendiliğinden, kusursuzca hareket ediyor, olaylara tepki veriyor. Tabii ki; her şeyin yolunda gidip gitmediğini görmek için arada oyuna giriyorsunuz lakin sürekli oynamak zorunda değilsiniz. Unutmadan, oyun içi editörden scriptlerinizi düzenleme şansına sahipsiniz.

Farklı birçok birimi yönetme, üs kurma, kaynak madenciliği, bölge kontrolü, ekonomi, üretim, nakliye, lojistik, ticaret, her şeyi programlama becerinizle yapabildiğiniz farklı bir oyun Screeps.