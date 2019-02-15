Sekiro: Shadows Die Twice, FromSoftware tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan yaklaşmakta olan aksiyon-macera video oyunudur. Oyunun 22 Mart 2019'da Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyun, kendisine saldıran ve efendisini kaçıran bir samurayın intikamını almaya çalışırken Sengoku döneminde Sekiro adında bir shinobiyi takip ediyor.

Sekiro: Shadows Die Twice, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan yaklaşan aksiyon-macera oyunudur. FromSoftware's Souls serisine kıyasla, oyunda karakter oluşturma, sınıflar veya donanım yükseltmeleri gibi rol yapma unsurları bulunmuyor, ayrıca çok oyunculu unsurlar yok. Sekiro'da bir düşmanın sağlık puanlarını kırmak yerine saldırmak yerine, katana kullanmak için onların kaidesine ve dengesine saldırmak için bir katana kullanmak etrafında döner, bu da sonuçta tek bir ölüm darbesine izin veren bir açıklığa yol açar. Oyun aynı zamanda gizli unsurlara sahiptir ve oyuncuların tespit edilmeden menzile girmeleri halinde düşmanları derhal ortadan kaldırmasına izin verir. Ek olarak, oyuncu karakteri, mücadele kancası ve bir el feneri gibi, savaş ve keşif için yardımcı olacak çeşitli araçları kullanma yeteneğine sahiptir. Eğer oyuncu karakteri ölürse, daha önceki kontrol noktalarında tekrar dirilmek yerine belirli koşullar altında yerinde canlanma seçeneği vardır.

Oyun, 16. yüzyılın sonlarına doğru Şengoku döneminde Japonya'da yeniden düzenlenir. İçinde, oyuncu efendisi kaçırıldıktan sonra ölüme terk edilmiş bir shinobinin kontrolünü ele geçirir ve kolu Ashina klanının önde gelen samurayları tarafından koparılır. Şinobi, kayıp kolunun yerine Sekiro ya da "tek kollu kurt" u taklit eden gizemli bir busshi tarafından protezle değiştirildiğini bulmak için uyanıyor. Üzerine çeşitli alet ve aletlerin yerleştirilmesine izin veren bir katana ve protez ile donanmış, efendisini kurtarmak ve intikam almak için yola koyuluyor.

Sekiro: Shadows Die Twice sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit)

Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit) İşlemci: Core i3-2100, FX-6300

Core i3-2100, FX-6300 Bellek: 4 GB

4 GB Ekran kartı: GTX 760, HD 7950

GTX 760, HD 7950 DirectX sürümü: 11

11 Depolama alanı: 25 GB

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