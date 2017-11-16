Soccer Simulation oyunculara gerçekçi bir futbol deneyimöi yaşatmayı hedefleyen simülasyon oyunu türünde bir futbol oyunu olarak tanımlanabilir.

Günümüzde popülero lan futbol oyunları bize maçları farklı kamera açılarıyla oynayabilme imkanı veriyor; fakat bu kamera açıları arasında birinci şahıs kamera açısı bulunmamakta. İşte Soccer Simulation, bu yapıya sahip bir simülasyon oyunu. Soccer Simulation'da oyuncular kontrol ettikleri oyuncunun bakış açısıyla maça çıkabiliyorlar, yani maçı kendimiz yapıyormuşuz gibi bir oyun tecrübesi yaşayabiliyoruz.

Soccer Simulation içinde farklı oyun modları bulunuyor; fakat oyuna alışmanız için öncelikle antrenman modlarını deneyip oyunun mekaniklerini öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Bu antrenmanları tamamladıktan sonra kariyer moduna başlayabilir ve liglerde kupa peşinde koşabilirsiniz. Soccer Simulation, bağımsız bir yapım olduğu için oyunda gerçek futbol takımları bulunmuyor, bunun yerine kurgusal takımlarda top koşturuyoruz.

Soccer Simulation içnide farklı hava şartlarında maç yapabilmekteyiz. Karlı hava, yağmurlu havada maç yapmamız oyundaki dinamikleri de değiştiriyor. Ayrıca stadyumların yanısıra halı sahalarda ve plajlar gibi farklı alanlarda da maç yapabilirsiniz.

Soccer Simulation, tekkişilik oyun modlarının yanısıra çok oyunculu oyun modlarına da yer vermekte. Oyunu dilerseniz arkadaşlarınızla, dilerseniz internet üzerinden diğer oyuncularla oynayabilmektesiniz.

Soccer Simulation'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 2100 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip AMD Radeon HD 7870 veya Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı