Sociable Soccer, seneler önce bilgisayarlarımızın DOS işletim sistemi üzerinde oynadığımız Sensible Soccer adlı futbol oyununun yeni nesil hali olarak düşünülebilir.

Hatırlanacağı üzere 90'lı yıllarda Sensible Soccer içerdiği mizah ve arcade türündeki hızlı oynanışıyla beğenimizi kazanmıştı. Bu keyifli oyunun geliştiricileri uzun yılların ardından yeni bir futbol oyunu hazırlamaya karar verdiler. Bu çalışmanın sonucu olan Sociable Soccer bize gelişmiş grafiklerle benzer eğlenceyi yaşayabilme imkanı veriyor.

Kendisini oynanması kolay, ustalaşması zor bir oyunu olarak tanımlayan Sociable Soccer'da 1000'den fazla uluslararası futbol takımını seçebiliyoruz. Oyunun kontrolleri hızlı oynanışa bağlı olarak oldukça basit tutuluyor, bu sayede kontrollerle boğuşmak yerine oyuna odaklanabiliyorsunuz.

Sociable Soccer'ı dilerseniz tek başınızıa, dilerseniz aynı bilgisayar üzerinde arkadaşlarınızla ya da internet üzerinden diğer oyuncularla birlikte oynayabiliyorsunuz. Güzel görünen grafikleri farklı kamera açıları ve etkileyici seslerle birleştiren Sociable Soccer'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- Windows 7 işletim sistemi

- 4 GB RAM

- 500 MB boş depolama alanı

- DirectX 9.0

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